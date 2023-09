Wielerclub Gerowi bestaat al 55 jaar, maar: “We voelen ons heel jong”

In 1968 werd WTC Gerowi in Pittem eerder bij toeval opgericht door drie vrienden, maar inmiddels is de club levendiger dan ooit en vierde afgelopen zaterdag haar 55-jarig bestaan. Door een doorgedreven verjonging in het bestuur werd de toekomst veilig gesteld.

In 1968 besloten de drie vrienden Germain Houttekier, Roger Joye, die destijds fietsenmaker was, en Willy Claeys samen wat fietsritjes te maken. Ze vroegen af en toe eens wat vrienden om eens mee te rijden en omdat ze al snel met om en bij de twintig waren, besloten ze een club op te richten. Als naam werd gekozen voor Gerowi, een combinatie van de voorletters van hun drie namen. Roger Joye werd de eerste voorzitter. Na hem kwamen Willy Vanhaelewijn en Maarten Devriese. Op 2 oktober 2007 besloten Eddy Boldens, Roland Desmet, Christa Popelier, Etienne Spriet en Bertrand Vermeersch de bestuursploeg met voorzitter Lucien Brouckaert en bestuursleden Joan Geurs, Roger Joye en Paul Debrouwere te vervoegen. Enkele jaren later gaf Lucien de fakkel als voorzitter door aan Joan, die hem later op zijn beurt doorgaf aan Robert Vandevoorde, die tot voor kort de voorzittershamer hanteerde.

Verjonging

“Robert, die in de winter vaak in Spanje verblijft, gaf al een poosje aan dat het tijd werd om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter”, vertelt Roland Desmet ons. “Aangezien we met het bestuur al een tijdje besloten hadden voor de weg van de verjonging te kiezen, zou het ideaal zijn een jonge voorzitter aan te stellen. Frederik Francois (43) maakte al zo’n negen jaar deel uit van ons bestuur en werd bereid gevonden Robert op te volgen als voorzitter. Hij werd geflankeerd door Steve Haneca (44), die de taak van penningmeester op zich nam, en Jan Ghyselinck (35), die allebei ook al zes jaar deel uitmaakten van het bestuur. Zij besloten op zoek te gaan naar een verdere verjonging van het bestuur, en met succes. Recent traden Veronique Raedt (47), Niels Debruyne (31) en Sara Dinneweth (30) toe tot het bestuur, waardoor de leiding weer voor heel wat jaren in goede handen is. Het huidige bestuur, dat sinds 2007 aan het roer stond, zet dan ook met veel vertrouwen een stap achteruit.”

Samen uit, samen thuis

“Met het vorige bestuur wilden we de club een nieuw elan te geven en ik ben van mening dat we daar toch wel in geslaagd zijn, onder andere door een mooi programma uit te werken. Zo werd er eerst enkel op zondagmorgen gereden. Dat is nu nog zo, maar inmiddels wel in drie groepen. Op vraag van een aantal dames werden de zaterdagritten toegevoegd, zodat ze samen met de mannen zouden kunnen rijden en waarbij het tempo wat lager ligt.”

“We blijven zoeken naar manieren om onze leden te verwennen”

“De insteek is hier vooral ‘samen uit, samen thuis’. Let op, dat principe geldt voor al onze ritten, maar op zondag ligt het tempo wel wat hoger. We beperken ons zeker niet tot enkel de weekendritten, maar door de jaren heen werden ook heel wat clubuitstappen gedaan. Denken we maar aan de verlengde weekends naar Lanklaar en Kinrooi, die door iedereen zeer geapprecieerd werden. We organiseerden inmiddels ook al 21 edities van onze Gerowirit, waar telkens veel wielerliefhebbers op af komen. We kijken ook buiten onze gemeentegrenzen, want in samenwerking met Tielt Sportief organiseren we om beurten een dag waarop twee ritten gereden worden aan twee specifieke snelheden. Met de gemeente hebben we al samengewerkt voor de Seniorendag.”

Lourdesreizen

“Hoogtepunten waren natuurlijk ook onze Lourdesreizen. In 1999 besloten we voor het eerst een fietsreis naar Lourdes te organiseren. Zonder gps of smartphone was dat nog een hele onderneming. Elf leden reden toen op zeven dagen naar het Franse bedevaartsoord. In 2009 werd de reis nogmaals gemaakt en met het huidige bestuur deden we dit nog eens over in 2017. Wij zijn steeds blijven evolueren, blijven zoeken naar nieuwe initiatieven en activiteiten om onze leden te verwennen en tevreden te stellen en we zijn er van overtuigd dat het nieuwe bestuur dat ook zal doen. We voelen ons jong.”