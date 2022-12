Wielerclub De Lustige Boerkens huldigt verdienstelijke leden

De wielertoeristenclub De Lustige Boerkens bracht hulde aan de kampioenen van het voorbije wielerjaar. Voorzitter Chris Van Lerberghe en Mario Vercaemst behaalden als kampioen de hoogste eer.

De Lustige Boerkens verkeren nog altijd in prima conditie. “Onze club heeft het 52ste seizoen achter de rug en stelt het nog altijd opperbest”, verduidelijkte Chris Van Lerberghe. “De sfeer in de groep blijft optimaal. We startten het seizoen met 50 leden en mochten Kurt Waegebaert, Thierry Deruytere, Marie Houfflyn, Tom Syx en Kevin Declercq als nieuwe leden begroeten. Variatie was troef in onze zondagsritten en rally’s waarbij alle windrichtingen werden aangedaan. Begin juli mochten we, weliswaar twee jaar na datum, ons 50-jarig bestaan vieren.” De voorzitter loofde de inspanningen van zijn bestuursploeg en had woorden van dank voor de hoofdsponsors Keukens en Interieurs op Maat Super Chic, Aqua Service Systems, Caparol Verven en DVV Verzekeringen Lippens. Mario Vercaemst en Christ Van Lerberghe maalden zowat 3.200 km af in clubverband en mochten als kampioenen met de hoogste eer naar huis. Vier leden fietsten 330 of meer punten bij elkaar en mogen zich clublaureaat noemen: Louis Casteele, Kurt Vandendriessche, Christ Van Lerberghe en Mario Vercaemst. Er waren bijzondere vermeldingen voor Pedro Baelen (bergkampioen), Thor Debaene (sportiefste jeugdlid) en Gianni Loosveldt (sportiefste lid). Het ploegkampioenschap Omer Vander Ghinste-trofee werd gewonnen door De Gardeboes met Marc Dejager als ploegkapitein.