Wielerclub Blijf Jong steunt leden door dik en dun

Bestuursleden van de Koninklijke Wielertoeristenclub Blijf Jong van Groot-Ichtegem trokken naar de Veldstraat in Koekelare op ziekenbezoek naar een van een knieoperatie herstellend bestuurslid. Voorzitter Antoon Calus, ondervoorzitter Noël Depoorter en secretaris Eric Trio hadden een bloemetje bij voor Sonia Vanbecelaere, het enige vrouwelijke lid van een negenkoppig bestuur.

Blijf Jong is een club met een rijk palmares, waarop ritten naar Lourdes, Rome, Bratislava, Berlijn en Compostela staan maar ook een rondrit doorheen Canada!

“Telkens een van onze leden terugkomt van een ziekenhuisopname gaat een delegatie van het bestuur langs om hem of haar een hart onder de riem te steken”, vertelt voorzitter Antoon Calus. “Het regelen van die bezoeken is normaal de taak van … Sonia. Dit keer is zij de reden van het huisbezoek. Het is natuurlijk ook de gelegenheid om eens bij te praten over het nieuwe wielertoeristenseizoen dat voor de deur staat. En, we moeten zeggen dat het er toch heel anders zal uitzien dan de voorbije jaren.”

Meer ritten

“In een normaal seizoen trekken veel van onze leden op zaterdag naar door andere clubs georganiseerde ritten”, duidt Eric Trio. “Nu moeten we vaststellen dat heel wat van die ritten afgeschaft zijn. Veel wielertoeristenclubs, vermoedelijk met een ouder wordend bestuur, gooiden tijdens de coronacrisis de handdoek.”

“Dat maakt dat we naast onze normale zondagse ritten nu ook zelf meer zaterdagritten moeten voorzien, om onze om en bij de 120 leden een alternatief aan te bieden. Het betekent voor onze vereniging een compleet nieuw begin.”

“Op zondag blijft het ritueel gelukkig ongewijzigd. De verschillende groepjes vertrekken telkens omstreeks 8.30 uur en fietsen een parcours naar eigen kunnen. Dat wil zeggen dat er drie categorieën zijn, die er elk een andere gemiddelde snelheid op na houden. Zelf organiseren we ook wel speciale ritten, zoals bijvoorbeeld de patersrit, een piconrit of de papflessenrit. Stuk voor stuk ritten met een verhaal. Zo trekken we ook naar een bevriende club in Roubaix die haar thuisbasis heeft op de befaamde wielerbaan. We worden er telkens heel hartelijk ontvangen.”

Ook VTT

“Een van de hoogtepunten in ons seizoen is de Jurgen Vandewalle Classic die we het eerste weekeind van augustus organiseren”, rondt Noël Depoorter af. “Naast een aantal bepijlde ritten van diverse afstanden voor wielertoeristen bieden we ook een aantal VTT parcours aan. Want ook op VTT zetten we in.”

