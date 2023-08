Wie helpt Mats aan een aangepaste driewieler?

Mats Verhaest is een vrolijke jongen van 6 uit Ardooie die lijdt aan een zware vorm van autisme, en daarmee gaan heel wat obstakels gepaard. Om zijn fysieke en mentale ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, zou Mats een op maat gemaakte driewieler heel goed kunnen gebruiken, maar die kost handenvol geld. Om die droom toch werkelijkheid te kunnen maken, organiseren Hondenschool D’Ardoy Dogs en MTC Free Bikers uit Dikkebus een benefiet: “We willen Mats graag helpen om alles uit het leven te halen”, klinkt het bij de organisatie.

Toen Mats 2,5 jaar was, klopten zijn ouders Irina Van der Maelen en Brecht Verhaest aan bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, omdat ze merkten dat Mats zich niet op hetzelfde tempo ontwikkelde als zijn leeftijdgenootjes. Toen hij drie was, werd hij getest en meteen gediagnosticeerd: een matig tot zware vorm van autismespectrumstoornis.

“Al snel hadden we door dat het effectief over een zware vorm ging. Mats is nu 6 jaar, maar heeft niet dezelfde vaardigheden als andere kindjes van zijn leeftijd. Hij is mentaal beperkt en legt geen sociale contacten. Zijn taalontwikkeling verloopt heel moeizaam, in volzinnen praten kan hij niet. Hij is ook nog niet zindelijk en vertoont extreem wegloopgedrag. Hoewel zijn beentjes heel zwak zijn, wil hij er meteen vandoor als we hem uit zijn buggy laten. Gevaarlijk natuurlijk, we kunnen hem nooit alleen laten”, vertelt mama Irina.

Op maat gemaakt

Die buggy is hij echter intussen volledig ontgroeid. Irina en Brecht zijn op zoek naar een ander middel waarmee hij er veilig op uit kan met het gezin, zonder dat zijn fysieke ontwikkeling daarmee in het gedrang komt. En zo’n hulpmiddel bestaat wel degelijk.

“Zo’n speciale driewieler met duwstang kost al snel 10.000 euro. Een serieuze hap uit onze spaarrekening”

“We willen graag een driewieler kopen die door ons kan aangestuurd worden. Op maat gemaakt, waarin hij stevig vastzit, maar wel zijn beentjes kan meebewegen terwijl wij hem voortduwen. Zo hopen we zijn beenspieren wat te versterken en hem meer bewegingsvrijheid te geven, zonder dat hij zichzelf in gevaar kan brengen”, legt Irina uit.

Het enige probleem? Het kostenplaatje. “Zo’n speciale driewieler met duwstang kost al snel 10.000 euro. Een serieuze hap uit onze spaarrekening, terwijl we natuurlijk ook heel veel andere medische hulpmiddelen moeten financieren voor Mats. Toch vonden we het de moeite waard om voor de fiets te beginnen sparen, maar gemakkelijk was het niet.”

Onverwachte hulp

Soms komt er hulp vanuit een onverwachte hoek, en dat was ook zo bij de familie Van der Maelen-Verhaest. Mama Irina is lid van de Ardooise hondenschool D’Ardoy Dogs, waar de situatie van Mats geregeld ter sprake kwam. Bestuurslid kon het verhaal niet loslaten en besloot actie te ondernemen. Ze besloot om met zowel de hondenschool als met MTC Free Bikers – de motorvereniging waar ze de rol van penningmeester vervult – een benefiet op poten te zetten om zo de nodige centjes voor Mats in te zamelen.

“Financiële hulp aanvaarden is moeilijk, maar we doen het voor Mats”

“Toen ik dat bericht kreeg van Isabelle moest ik toch even slikken. Het gaat tegen onze natuurlijke aard in om hulp te vragen aan anderen, zeker op financieel vlak. Zo’n mooi gebaar hadden we echt niet zien aankomen. Er kwam wel een gevoel van schaamte bij kijken”, geeft Irina eerlijk toe. “Maar uiteindelijk beseften we ook wel dat deze actie Mats ten goede zou komen, dus stemden we in.”

De twee organisaties zetten al weken alles in het werk om van het benefiet een succes te maken. Ook al kent niet eens iedereen het gezin persoonlijk, het project ligt hen na aan het hart.

Hart voor mens en dier

“Met MTC Free Bikers zetten wij ons in de streek van Ieper al jaren in voor zieke of gepeste kinderen, mensen met mentale beperkingen, gezinnen in nood door een brand bijvoorbeeld… D’Ardoy Dogs is een hondenschool met niet enkel een hart voor dieren, ook voor mensen. Het is een familie die zich ten volle inzet voor alle leden”, vertelt Anthony De Graeve, voorzitter van de motorclub. (lees verder onder de Facebookpost)

“Toen Isabelle naar ons kwam met de vraag of we met beide clubs iets konden betekenen voor Mars en zijn gezin, hebben we niet getwijfeld. Samen met Wandy Vandeputte overtuigde ze beide besturen met een voorstel. Zo werd ‘Together for Mats’ geboren, met de hoop dat we voldoende kunnen inzamelen zodat de ouders aangepaste hulpmiddelen kunnen aankopen die Mats zullen helpen met zijn mentale en motorische beperkingen.”

Goed gevuld programma

De benefietactie vindt plaats op 2 september in De Ark, een zaal langs de Ardooise Melkerijstraat. Het programma is flink gevuld. Zo kan je samen met je viervoeter een mooie wandeling van 5 of 10 kilometer doen en voor wie geen huisdier heeft is er een wandeling van 20 kilometer. Inschrijven hiervoor kost 6 euro.

“Toen de vraag kwam of we iets konden betekenen voor Mats, hebben we niet getwijfeld”

De hele dag valt er van alles te beleven. Om 11 uur is er een aperitiefmoment, tussen 12 en 14 uur kun je aanschuiven aan het buffet. In de namiddag organiseren de motards een groepsrit waar je voor 5 euro aan kan deelnemen. Tot slot vindt er nog een kinderdisco plaats, zullen er tal van live acts optreden, staat er een groot hindernissenparcours, is er een tombola en kun je ‘s avonds smullen van een braadworst. Drankjes zullen uiteraard te verkrijgen zijn.