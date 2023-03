Wie geen ticket kon scoren voor finale CEV Cup in Roeselare kan (gratis) op groot schermen kijken in Expo waar ook afterparty zal plaatsvinden

Knack Volley Roeselare zal woensdag 5 april de drukst bijgewoonde match uit de geschiedenis spelen. De Tomabelhal is tot de nok gevuld, elke vierkante meter van de zaal krijgt een bestemming. In de Expohallen naast de Tomabelhal, kun je de wedstrijd gratis volgen op groot scherm en daar vindt ook de afterparty plaats.

Op woensdag 5 april speelt Knack Volley Roeselare de terugmatch in de finale van de CEV Cup. Na de stunt van afgelopen woensdag – 0-3 winst tegen de Italiaanse én Europese grootmacht Modena – is de interesse in tickets alleen maar toegenomen. Maar de wedstrijd was al uitverkocht in het anderhalf uur nadat Roeselare zich plaatste in de halve finale in Piacenza, nog zo’n Italiaanse topper.

Sportief epicentrum in de Tomabelhal, feestgedruis in de Expo

Bij Evelien D’Haene, de dame bij de backoffice van de volleyclub, liepen wel ruim 5.000 aanvragen binnen. “Maar het aantal mensen dat wilde komen ligt allicht nog pakken hoger. Heel veel mensen toonden al interesse en proberen ook nog via andere kanalen aan tickets te geraken. Maar de 2.400 tickets zijn dus allemaal de deur uit.”

In de Tomabelhal zijn er 1.950 zitjes, maar er worden dus nog wat 500 extra plaatsen gecreëerd. Maar ook in de Expohallen, die er pal naast gelegen zijn, wil men een grote feestruimte creëren. “Laat het ons zo stellen: de Tomabelhal wordt het sportieve epicentrum, voor al het feestgedruis trekken we naar de expo waar we minstens één en misschien wel twee beuken zullen innemen.”

De deuren gaan er open om 18 uur, de toegang is gratis en de wedstrijd wordt er op groot scherm uitgezonden. “Ook de mensen die een ticket hebben, zullen we in de Expo ontvangen. Daar kun je voor de match nog iets drinken, de bar in de foyer zal dicht blijven. De gelukkigen met een ticket kunnen dan voor de match hun plaats innemen, de anderen kunnen in de expo blijven kijken.”

Spelershulde ongeacht het resultaat

Voor de gelegenheid werden ook 1.000 sjaals gemaakt die speciaal naar de finale verwijzen. “Die zijn net als de rest van onze merchandise aan de ingang van de expo te koop, een sjaal kost 15 euro.”

Na de wedstrijd worden alle supporters die willen nagenieten ook naar de Expo geleid waar de afterparty zal plaatsvinden. “Ongeacht het resultaat worden de spelers gehuldigd voor de fantastische prestatie die ze geleverd hebben. Er is ook een dj die het feest muzikaal zal opluisteren. En uiteraard is er ook voldoende drank en eten voorzien.”