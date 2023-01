Wevelgems popkoor Echo schenkt 2000 euro aan vzw Tastoe

Koor Echo is geëvolueerd naar een koor dat ook en vooral popsongs brengt, en dat in vier stemmen. Een volle Wijnbergkerk kon eind vorig jaar genieten van het concert dat Echo gaf ter gelegenheid van de 40e verjaardag. Huidig dirigent is Louis, zoon van de vroegere dirigente Sophie en kleinzoon van de eerste dirigente Annie Debonne. De opbrengst van het concert schonken ze aan VZW Tastoe.

Op 21 oktober 2022 gaf popkoor Echo een benefietconcert ten voordele van vzw Tastoe. Dat werd bijgewoond door 400 toeschouwers, zodat ze een cheque van 2000 euro konden overhandigen aan de organisatie die instaat voor een maandelijkse voedselverdeling in Wevelgem.

“Aanvankelijk was het de bedoeling dat de opbrengst zou gaan naar gezinnen uit Oekraïne”, vertelt Sophie Lecocq. “Uiteindelijk kozen we voor een lokaal goed doel.”

“Met een Oekraïense link”, vult Paul Poppe van Tastoe aan. “Van de 165 gezinnen die we maandelijks een pakket bezorgen komen er een dertigtal uit Oekraïne. Er doen overigens meer en meer gezinnen een beroep op ons, sinds 2008 is dat aantal verdubbeld. We kijken dan ook uit naar de nabije toekomst, wanneer we in de Lode Boningestraat de sociale kruidenierszaak kunnen openen.”

Ondertussen is alle hulp welkom. Zoals het geld ingezameld door koor Echo. “Popkoor Echo”, verduidelijkt Sophie. “De tijd dat we enkel in de kerk optraden ligt al een tijdje achter ons. Het concert was tegelijk een jubileumconcert, Echo bestaat 40 jaar en heeft resoluut gekozen voor populaire muziek zoals ‘With or without you’, ‘En Route’, ‘Easy on me’ of ‘Africa’.”

Derde dirigent in de generatie

Het koor bloeit, dat bleek na het concert toen zich enkele nieuwe zangers en zangeressen aanboden. Heel wat jeugd bovendien, zelfs de dirigent is amper 19 jaar oud. Louis Gauquie is de zoon van Sophie. En meteen de derde generatie dirigent in de familie. Sophie zet nu een stapje terug wegens gezondheidsproblemen, zelf nam ze het stokje over van haar moeder Annie Debonne. “Het is een hele uitdaging om dit 4-stemmig koor aan te sturen”, geeft Louis toe. “Gelukkig krijg ik thuis de nodige steun. Samen met mijn moeder die de partituren uitschrijft vorm ik een tandem. Het koor telt momenteel 43 leden, waaronder 14 mannen. Dat betekent wel wat, en toont aan dat we op de goede weg zijn.”