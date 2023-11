Westendse Palingvissers vieren uitblinkers van 2023: rode lantaarn peuren is ook… clubkampioen

In restaurant Hilderwin in Westende vierden de Westendse Palingvissers hun kampioenen van het jaar 2023. Terwijl Dylan Bruynooghe de algemene clubkampioen werd, sleepte Rudi Vancouillie de titel van peurkampioen 2023 in de wacht.

Veertig jaar geleden flankeerden nog tientallen palingvissers de wateren rondom Nieuwpoort en de IJzerstreek. Vandaag is de kunst van het palingvissen vrijwel verdwenen en het peuren is nog slechts een schaduw van zijn vroegere glorie. Bij de Westendse Palingvissers, één van de weinige maatschappijen in Vlaanderen waar deze vorm van visserij nog actief wordt beoefend, wordt de oude traditie echter levendig gehouden. Dylan Bruynooghe, gekroond als algemeen kampioen palingvissen 2023, is een bewijs van het voortbestaan van deze unieke vorm van visserij.

Podium bij het peuren

Bij het peuren, een van de oudste methoden van palingvisserij, werd de titel verdiend door Rudi Vancouillie. Hierbij wordt de paling niet gevangen met een haak, maar met een aan elkaar geregen reeks wormen. Zodra de paling toehapt, is het aan de peurder om het diertje behendig uit het water te tillen en boven het peurnet te brengen, hopend dat het geluk aan zijn zijde is en de paling in het net belandt. De top drie bij het peuren over tien wedstrijden werd gedomineerd door Rudi Vancouillie (2315 gram), gevolgd door Peter Haesevoets (1602 gram) en Eddy Smagge (935 gram). Rudi Vancouillie, deelgenomen aan acht van de tien wedstrijden, wist 27 palingen te vangen, met een totaal van 2315 gram. Deze prestatie leverde hem de titel van clubkampioen peuren op. Peter Haesevoets claimde de eer van het vangen van de dikste paling bij het peuren, een exemplaar van 308 gram, gevangen in de Vladslovaart op vrijdag 21 april.

Rode lantaarn werd… Dylan Bruynooghe, met 5 palingen, 140 gram en 265 punten uit 8 wedstrijden.

Clubkampioen 2023

Maar de rode lantaarn bij het peuren groeide verrassend uit tot de algemene clubkampioen door zijn goede prestaties bij het hengelen. Met deelname aan 11 van de 12 wedstrijden wist hij indruk te maken door 22 palingen aan de haak te slaan, goed voor een totaal gewicht van 2240 gram. Zijn vangsten leverden hem 2505 punten op, waarmee hij de hoogste score van het seizoen haalde.

“Het vinden van geschikte locaties om paling te vangen wordt met de dag moeilijker”

Peter Haesevoets, met 12 palingen uit 10 wedstrijden en 2460 punten, eindigde als tweede, terwijl Jean-Pierre Duyck met 24 palingen, 2009 gram en 2294 punten de derde plaats veroverde.

Christine Claeys de aandacht met haar eerste plaats bij de dames. Met 3 gevangen palingen uit 10 wedstrijden, goed voor 234 gram en 369 punten, bewees ze dat de visserij niet louter een mannenwereld is. Bij de jeugd werd Thibo Pieters kampioen. Met 8 gevangen palingen in 6 wedstrijden, goed voor 766 gram en 876 punten, toonde hij aan dat de toekomst van het palingvissen bij de Westendse Palingvissers in goede handen is. Gustaaf Snelders draagt ondanks zijn inzet de rode lantaarn. In 6 wedstrijden kon hij geen enkele paling aan de haak slaan, maar zijn doorzettingsvermogen werd beloond met 90 punten.

Jubileum 2024

De Westendse Palingvissers, opgericht in 1984, bestaan dit jaar 39-jaar en kijken reikhalzend uit naar het jubileumjaar van 2024, waarin ze het 40-jarig bestaan zullen vieren. Met een ledenbestand van 50 enthousiaste vissers heeft de club door de jaren heen een mooie traditie opgebouwd. “Echter, het vinden van de juiste locaties waar regelmatig paling wordt gevangen, wordt met de dag moeilijker”, legt voorzitter Erik Gunst uit.

“Maar ondanks deze uitdagingen hebben we dit jaar gelukkig niet te klagen. Integendeel, 2023 was een beter jaar dan 2022, met een toename van zowel leden als vangsten. In totaal werd bijna 40 kilogram paling, wat overeenkomt met ongeveer 450 palingen, gevangen.”

De Westendse Palingvissers nodigen met open armen nieuwe leden uit, met een speciale oproep aan de jeugd en dames om zich aan te sluiten. Wie meer wil ontdekken over de boeiende wereld van het palingvissen, heeft de kans om op vrijdag 1 december deel te nemen aan de Sinterklaaskaarting in lokaal De Sterre te Lombardsijde vanaf 15 uur.