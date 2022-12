Westendse Palingvissers vieren kampioenen

Hengelvereniging Westendse Palingvissers heeft haar kampioenen gehuldigd.

Hubert Lauwers werd kampioen hengelen bij de mannen. De beste jongere was Ruben Willems, en de rode lantaarn was voor Christine Claeys. In het peuren was de titel voor Rudi Vancouillie, en Walter Volckaerts kreeg de rode lantaarn.

Op de foto zien we bovenaan, van links naar rechts: Eddy Smagge, Rudi Vancouillie, Peter Haesevoets, Anne Verschueren, Hubert Lauwers, Christine Claeys, Robert Watthy en Gislain Boey; onderaan, van links naar rechts: Steve Mommerency, Ruben Willems, Paul Ligneel, Tamara Cicou en Eric Gunst. (foto IV)