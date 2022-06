West-Vlaamse snorrenclub viert haar 25ste verjaardag: “Ik sta langer in de badkamer dan mijn vrouw”

Dit weekend, op 17 en 18 juni, viert de West-Vlaamse snorrenclub haar 25-jarig bestaan. “Met de Vismarkt in Brugge als epicentrum staan er heel wat feestelijke activiteiten op het programma”, zegt voorzitter Antoine De Beir, zelf uiteraard ook een trotse snorrendrager.

De liefhebbers van de beter verzorgde snor in onze provincie verzamelen zich sinds 1997 in de De West-Vlaamse snorrenclub. Al 25 jaar lang, en dat moet gevierd worden volgens de leden van de club, die niet alleen bekend staan om hun liefde voor snor en baard, maar evenzeer om hun bourgondische inborst.

Snorrenclub

“De club werd opgericht in de toenmalige horecazaak Chicken House in Zeebrugge, toen uitbater Alain Thoon het lumineuze idee kreeg om een aantal vaste stamgasten ertoe te bewegen een snorrenclub te beginnen”, vertelt voorzitter Antoine De Beir.

“Alain, natuurlijk ook een snordrager, werd zo de eerste voorzitter en zorgde samen met zijn bestuur al vlug voor een reeks druk bijgewoonde activiteiten. Er werden contacten gelegd met en bezoeken gebracht aan andere snorrenclubs. We werden lid van de European en later ook van de World Beard and Moustache Association en namen deel aan internationale snorverkiezingen waarbij we mooie prijzen wegkaapten.”

“Mijn vader was kwaad toen ik een snor liet staan”

In 2012 werd Bruggeling Antoine De Beir voorzitter van de West-Vlaamse snorrenclub, die op vandaag 42 leden telt. Het was ook in dat jaar dat het bestuur van de snorrenclub voor het eerst de succesvolle Brugse Mosselfeesten organiseerde op de Vismarkt. Intussen was het clublokaal al enige tijd verhuisd naar café De Hollandse Vismijn aan diezelfde Vismarkt. Ook de Maatjesfeesten staan jaarlijks op het programma in het derde weekend van juni, maar die moeten nu even plaatsruimen voor het jubileumfeest van de snorrenclub.

Mooi programma

“We hebben een heel mooi programma uitgewerkt met op zaterdag eerst samenkomst op de Vismarkt, een ontvangst op het stadhuis en kort na de middag, omstreeks 12.15 uur, een flashmob op de Burg, in samenwerking met de stadsbeiaardier en de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo. Om 13 uur houden we, in uniform, een optocht doorheen het centrum. Na een namiddagprogramma voor de leden en genodigden, met onder meer een feestmaaltijd en enkele snorverkiezingen, start er om 18.30 uur een feest op de vismarkt met muzikale omkadering”, legt Antoine uit. “Ook op zondag is er op de Vismarkt heel wat animatie en doen we met de leden en sympathisanten een kroegentocht.”

Of hij zelf al zijn hele leven een snor draagt, willen we tot slot nog weten van Antoine. “Toch al van in mijn jonge jaren, ja. En het zat zeker niet in de familie, want mijn vader was zelfs kwaad toen ik mijn snor liet staan”, lacht hij. “Ik ben er ’s morgens toch iedere dag een kwartiertje mee bezig om hem mooi in de plooi te leggen en in te vetten. Mijn vrouw zegt altijd dat ik langer in de badkamer sta dan haar.” (lacht)

Info: www.snorrenclub.be