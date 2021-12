West-Vlaamse Rally-vrienden sluiten seizoen af met speciale zoektocht in Elverdinge: ‘Een eresaluut aan Johan Morlion’

Op het einde van het zoektochtenseizoen organiseren de West-Vlaamse RallyVrienden traditioneel een afsluitende zoektocht. Dit jaar werd het de ‘Memorial Johan Morlion’, ter ere van de man die 36 jaar lang ‘Door de Westhoek’ organiseerde.

“Johan en zijn vrouw Georgette hebben 36 jaar lang jaarlijks ongeveer duizend gezinnen zoekend de baan op gestuurd. Vele van die gezinnen zijn échte vrienden geworden, en met het plotse overlijden van Johan, op 15 november van vorig jaar, ging dus een stukje vriendschap, cultuur en folklore verloren”, vertelt organisator Danny Vanacker. “Als West-Vlaamse zoektochtenfreaks wilden we, samen met de voorzitter van de West-Vlaamse zoektochtenclubs Jos Claeys uit Torhout, Johan een eresaluut geven. Daarom hebben we de ‘Memorial Johan Morlion’ georganiseerd.”

“Men kon gedurende twee maanden deelnemen aan deze Herfstzoektocht, die bestond uit een auto- of fietszoektocht van een twintigtal kilometer in de regio Elverdinge-Ieper, gevolgd door een drie kilometer lange wandelzoektocht door het centrum van Ieper. Het was een initiatief van de zoektochtenvereniging West-Vlaamse Rally-Vrienden, met medewerking van Toerisme Ieper.”

“Het is niet overdreven om te stellen dat de plotse dood van Johan een schok heeft veroorzaakt bij al wie hem van ver of van dichtbij heeft gekend. Als goedlachse en sympathieke man was hij een graag geziene figuur. Getuige daarvan de grote aantallen tevreden deelnemers die elk jaar opnieuw naar ‘zijn’ Elverdinge kwamen om deel te nemen aan de zoektocht ‘Door de Westhoek’. In 2014, toen de zoektocht in het teken stond van de herdenking van 100 jaar WO I, waren er zelfs meer dan 1.000 deelnemers.”

Sinds 1983

“Johan was, als liefhebber van zoektochten, een zeer actief en gedreven lid van de West-Vlaamse Rally-Vrienden”, zegt WRV-voorzitter Jos Claeys. “Hij was er al bij sinds de oprichting van de club, in 1983. In samenspraak met zijn vrouw en zijn zoon Kristof hebben we van de Herfstzoektocht een soort mini-versie van ‘Door de Westhoek’ gemaakt.”

Die speciale editie, en dus het seizoen, werd afgerond met een etentje en de prijsuitreiking in zaal De Kroon in Esen. “We zijn blij dat we vierhonderd zoekenden aan de start hebben gekregen”, zegt Danny Vanacker. “De winnares was Carla Van Den Bosch uit Keerbergen, voor Marc Fortan uit Kampenhout, en Marleen Meulebrouck uit Ieper.”

(RB)