West-Vlaamse Badmintonfederatie organiseert Zilvertornooi in Gits: “Badminton opnieuw wat leven inblazen”

De Gitse badmintonclub en de West-Vlaamse Badmintonfederatie organiseren op 26 en 27 februari een Zilvertornooi in Gits. Het betreft een internationaal tornooi waarvoor al 82 deelnemers geregistreerd staan uit alle uithoeken van België en zelfs daarbuiten.

“Tijdens het internationaal tornooi ontvangen we jongeren uit West-Vlaanderen, maar eveneens uit het buitenland. Tijdens vorige edities zagen we Nederlanders en Fransen, maar het valt nu af te wachten hoe de opkomst zal zijn na een jaartje pauze. Het tornooi gaat elk jaar door in een andere gemeente en dit jaar dus in Gits. We kijken er enorm naar uit om opnieuw van start te gaan na een sabbatjaar door corona”, begint hoofdtrainer Patrick Delarue van de WVBF.

Drie titels te winnen

In een Zilvertornooi wordt er naast enkel- en dubbelspel ook gemengd dubbel gespeeld, waardoor een goede speler dus drie titels kan winnen. “Ik denk zelfs dat we een titel kunnen pakken met de meisjes en jongens bij de U13. Iedereen die onze spelers wil aanmoedigen, is van harte welkom vanaf 9 uur in sporthal Ogierlande in Gits”, gaat Patrick verder.

“Helaas merken we bij alle West-Vlaamse clubs een daling in de ledenaantallen. Corona zorgde ervoor dat steeds minder mensen de weg vinden naar de badmintonclub, en dat ondanks onze goede begeleiding en professionele ondersteuning. We vinden dat uiteraard jammer. Daarnaast komen ook tornooien moeilijk van de grond. Het lijkt alsof mensen nog steeds wat afwachtend zijn.”

“Wij hopen dus om met dit tornooi de badmintonsport opnieuw wat leven in te blazen. Iedereen is van harte welkom om te supporteren of om kennis te maken met de sport”, aldus de WVBF.

(EV)