Werner en Henriette zijn kaartkampioen

Iedere zaterdag van de maand vindt er een kaartnamiddag plaats in de cafetaria van het woonzorgcentrum Het Laar. De kaartclub is voor iedereen toegankelijk en loopt in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Geselle.

Maandelijks zijn er een 45-tal vaste leden die enkele boompjes kaarten. Het eindklassement werd opgemaakt en de kampioenen werden gehuldigd. Henriette Ketels is kampioene bij de dames. Tweede is Diana Lanckriet en derde is Helena Depoortere. Werner Vanneste is kampioen bij de heren. Tweede is Marcel Vanderplancke en derde is Patrick Deschepper. Marcel Vanderplancke is winnaar bij de assistentiewoningen.