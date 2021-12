Werkgroep Sint-Kruis haalt weer sfeerverlichting uit de kast

De parochiale werkgroep ‘Male waar wij Wonen’ pakt uit met tal van activiteiten rond eindejaar. In tegenstelling tot vorig jaar keert de sfeerverlichting terug. Ondanks corona valt er heel wat te beleven.

Door de erbarmelijke coronacijfers vorig jaar werd de verlichting eind 2020 niet boven gehaald. Heel wat van de vrijwilligers zijn immers al wat van leeftijd, en wilden toen het risico niet lopen. Hoewel de situatie in vergelijking met vorig jaar nog steeds niet rooskleurig valt te noemen, komt er dit jaar wel verlichting in de straten, in de Malehoeklaan in het bijzonder. Corona heeft heel wat mensen nog dieper in de eenzaamheid geduwd, en voor vele eenzamen zijn de feestdagen extra pijnlijk.

“We pakken uit met een aantal coronaproof activiteiten. Zo is er onze zoektocht waarbij er kerstbomen moeten worden geteld op de verschillende pleintjes. Met de wandeling leren ze heel wat plaatsen kennen in de wijk. De deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de supermarkten van Male, bij de bakker, de bloemenhandel, het kapsalon en de frituur.” De zoektocht werd uitgewerkt door Cecile Huyghebaert. Gezinnen kunnen in eigen bubbel deelnemen en stappen zo door de wijk. De prijsuitreiking van de zoektocht is gepland op 17 december aan Sconevelde.

Tractorrun

“Daar willen we de deelnemers verwelkomen, mits de situatie het toelaat en we toestemming krijgen van de stad. Diezelfde 17 december voorzien we een heuse oldtimer tractorrun door de wijk. De tractoren zullen verlicht zijn en een mobiele kerststal zal meerijden. Het gaat om een tiental oldtimer tractoren die alle straten van de wijk zullen aandoen. We kregen de voorbije dagen al heel wat vragen waar ze zullen te zien zijn”, aldus Huyghebaert.

De oldtimertractoren verzamelen om 16.45 uur in de Hofdamestraat. “Rond 19 uur verwachten we dan iedereen aan Sconevelde. Er zal een bar voorzien zijn en wie zin heeft kan frietjes bestellen. Er is een optreden gepland van de Damse stadsbard Roland Van De Velde. We hebben mooie prijzen voor de winnaars van de zoektocht dankzij heel wat lokale handelaars. Ten slotte maken wij nu al afspraak voor de speciale viering in de kerk op 16 januari 2022 ter herdenking van wijlen EH Michiel Hostens. Na die mis willen wij onze nieuwjaarsdrink houden”, vertelt Carlos De Rock, voorzitter van de parochiale werkgroep Male waar wij Wonen.