Werkgroep Izegemse Warmte verkoopt wijn

Naar jaarlijkse gewoonte zet de werkgroep Izegemse Warmte zich opnieuw in voor de Warmste Week. Met een wijnverkoop en verschillende gezellige avonden hopen ze een mooi bedrag op te halen voor het goede doel.

De werkgroep Izegemse Warmte werd een paar jaar geleden opgericht om het goede doel te steunen. Bezieler is Marnix Duhamel die jaarlijks met een mooi team vrijwilligers zijn beste beentje voorzet om zoveel mogelijk geld op te halen. “Dit jaar hopen we opnieuw een mooi bedrag bijeen te sparen. We kozen ervoor om dezelfde goede doelen te steunen als vorig jaar, vzw De Stamper en Samugam”, weet Marnix Duhamel.

De groep verkoopt kwaliteitswijnen. “We mogen op de steun van Gerni Wijnen rekenen en samen hebben we een mooi assortiment waaruit mensen een keuze kunnen maken. De prijzen zijn heel democratisch”, zegt Marnix. De groep werkt dit jaar met verschillende afhaalmomenten om het praktisch makkelijker te maken. “Op vrijdag 9 december is er een afhaalmoment in Zaal Molenwiek in de Karel de Goedelaan 29/1 op de Bosmolens. We verwelkomen er iedereen met open armen en maken er zelfs een Warmste Vrijdag van.”

Wie nog geen wijn bestelde, maar wel graag langskomt op 9 december vanaf 17 uur kan dat zonder problemen doen. “We maken er een hele warme avond van en zorgen voor de nodige sfeer. Er zullen live muziek, verschillende eetstandjes en een jeneverbar zijn en we zorgen voor een gezellige sfeer met vuurschalen.” klinkt het. “Wie vrijdag wijn proeft, kan dit ook. Je kan de wijn vrijdag zelfs nog bestellen.”

Op woensdag 21 december organiseert het team nog eens een gezellige avond en dat in de firma Wood You in de Zwaaikomstraat in Roeselare. “We hopen ook daar veel volk te verwelkomen tussen 17 en 19 uur. Het zou leuk zijn mochten we weer een mooie opbrengst bij elkaar kunnen sparen zodat we onze goede doelen een mooie cheque kunnen schenken.”

(MVI)