Werkgroep ‘100 jaar Groote Oorlog’ wint Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde in Deerlijk

De werkgroep ‘100 jaar Groote Oorlog’ is de laureaat van de tiende Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde in Deerlijk. Het collectief coördineerde verschillende initiatieven in het kader van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

De andere genomineerden waren wijlen Frans Demuynck voor de maquettes van Deerlijkse openbare gebouwen, de kinderboerderij Bokkeslot voor de organisatie van bietentochten, het René De Clerqgenootschap voor de bewerking en opvoering van ‘De Vlasgaard’, Snooker Pocket voor de organisatie van fotozoektochten, de werkgroep Erfgoed Deerlijk voor de organisatie van de Erfgoeddag en Open Monumentendag en de gemeente Deerlijk met de oude brandweerkazerne als locatie voor pop up-activiteiten. (DRD)