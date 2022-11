Wereldkampioen Gianni Vermeersch op twintigste toertocht De Raketten in Wervik

Dankzij het heel mooi herfstweer en de goede reputatie van de vorige edities, werd de twintigste editie van de toertocht van mountainbikeclub De Raketten in Wervik traditioneel op Wapenstilstand weer een groot succes. Er waren een duizendtal deelnemers.

Blikvangers in de massa waren profs Xandro Meurisse, Tom Devriendt (vierde in Parijs-Roubaix dit jaar) en Gianni Vermeersch, wereldkampioen gravel.

Het is de afgelopen jaren een traditie dat de deelnemers door het clublokaal De Macote in de Stationsstraat rijden. De rode loper werd opnieuw uitgerold en er was achteraan een bevoorrading met cola en veertig kilo gebakken spek.

“We hadden geluk met het weer”, zegt voorzitter Dirk Degrande uit Geluwe. “Het parcours was overal goed berijdbaar.” De grote wijziging dit keer was de verhuis van start en aankomst naar sportcentrum Virovios in de Virovioslaan. “Op vrijdag is er door de heraanleg van de Steenakker nu tijdelijk markt op het stadsdomein Oosthove en was de parking bezet”, zegt de voorzitter.

“We zouden volgend jaar graag naar hier terugkomen maar Wapenstilstand valt dan op een zaterdag en er is jeugdvoetbal. Oosthove heeft natuurlijk ook zijn charmes, maar daar vraagt het meer werk om alles op te zetten en af te breken.”

(EDB)