Wellington Golf biedt niet-golfers kans om kennis te maken met de sport: “Golfen is wel degelijk voor iedereen”

Golf Vlaanderen organiseert op paasmaandag 18 april een Start to Golf-dag op verschillende locaties in Vlaanderen. Ook bij Wellington Golfclub langs de Nieuwpoortsesteenweg doen ze mee en daar willen ze iedereen de sport leren kennen. “Golfen is niet alleen voor de rijke zakenmannen, maar voor iedereen.”

Vlaanderen telt in totaal 55 golfclubs. Het merendeel van die clubs neemt deel aan de Start to Golf-dag van Golf Vlaanderen. Volgens communicatiemanager van Wellington Golfclub in Oostende, Hilde Seys, hebben mensen een verkeerd beeld van de typische golfer. “Vaak wordt golfen geassocieerd met rijke zakenmensen. Die mensen zijn er natuurlijk ook, maar golfen is wel degelijk een sport die iedereen kan beoefenen”, zegt Hilde.

Laagdrempelig

“Er zijn natuurlijk golfclubs die duizenden euro vragen alvorens je lid kan worden van hun club, maar bij ons proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zo betaal je bij ons 450 euro lidgeld per jaar, plus 60 euro voor je federatiekaart. Een set golfsticks heb je al voor 275 euro. Dat betekent dat je een volledig jaar kan golfen voor een kleine 800 euro.”

“Daarbij komt nog een klein bedragje tussen 9 en 18 euro voor het gebruik van het golfterrein. Wie bijvoorbeeld koersen als sport beoefend, moet al veel meer geld neerleggen voor de aankoop van een koersfiets, enzovoort. Golfers moeten dus zeker niet rijk zijn om de sport te beoefenen.”

Met de Start to Golf-dag wil ook Hilde meer golfers naar Oostende krijgen. “We hebben ondertussen een 700-tal leden waarvan de jongste 6 jaar is en de oudste 80 jaar”, vervolgt Hilde.

“We hebben gemerkt dat mensen tijdens de coronacrisis het golfen hebben ontdekt. De sport wordt beoefend in open lucht en meestal sta je met niet meer dan vier op het veld. Golfen was dus de ideale sport om te beoefenen in tijden van corona en dat hebben we echt wel gemerkt. Maar dat betekent niet dat we niet nog meer mensen aan het golfen willen krijgen. De Start-to-Golfdag is dan ook het ideale moment om de sport te leren kennen.”

Originele wedstrijd

Wellington Golfclub organiseert op paasmaandag ook een wedstrijd golfer/non-golfer. “Mensen mogen in kader van de Start-to-Golfdag gratis een uur komen proeven van de golfsport, mits inschrijving. Ze krijgen daarbij les van een lesgever. Nadien kan je bekijken of het iets voor jou is.”

“Maar we organiseren ook een wedstrijd en daarbij kan een golfer een niet-golfer meebrengen om die persoon kennis te laten maken met de sport. De golfers nemen dan de lange slagen voor hun rekening en de niet-golfers gaan dan putten. Een unieke kans, want normaal mag je als niet-golfer niet op het terrein”, aldus Hilde.

