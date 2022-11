Welke naam voor heemkundig tijdschrift?

In 2024 viert de heemkundige kring van Moorslede z’n twintigste verjaardag. Sinds de opstart van de vereniging wordt twee keer per jaar een ledenblad gepubliceerd. De vereniging zoekt nu een geschikte naam voor het tijdschrift.

De heemkundige kring van Moorslede is inmiddels een vaste waard geworden. De voorbije jaren pakte de vereniging uit met tal van tentoonstellingen, publicaties of initiatieven rond het verleden. “We hebben ook een eigen ledenblad dat twee keer per jaar verschijnt. Het tijdschrift kreeg al titel ‘Nieuwsbrief’ omdat er aanvankelijk allerlei nieuwsjes en activiteiten in aangekondigd werden. Door de jaren heen evolueerde het ledenblad echter naar een publicatie met de allures van een tijdschrift met veel artikels over de lokale geschiedenis, historische gebeurtenissen en markante figuren uit Moorslede en Slypskapelle”, aldus Rik Lybeer, Maurice Huyghebaert en Johny Serruys van de heemkundige kring.

De vereniging gaat nu op zoek naar een andere, meer passende naam voor het tijdschrift. “We zoeken een naam die kort en krachtig is en een link heeft met Moorslede of Slypskapelle. De naam zou ook moeten verwijzen naar heemkunde of erfgoed.”

De vereniging schrijft voor het vinden van een nieuwe naam een wedstrijd uit. Iedereen kan deelnemen door een voorstel in te dienen vóór 30 november via mailadres contact@heemkringmoorslede.be. Leuke namen mogen ook doorgegeven worden aan een bestuurslid. “Als de heemkring een ingediend voorstel kiest als nieuwe naam voor het tijdschrift, krijgt die winnaar een originele prijs: een gepersonaliseerde taart.” (BF)