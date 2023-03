Wegenwerken doen KWC De Sasspurters uitwijken naar het Hoge: “Kwaliteit van koers behouden”

Zondag worden in Boezinge drie jeugdkoersen van Gent-Wevelgem gereden, maar dit jaar laten de renners de dorpskern links liggen. Door de wegenwerken wordt er nu uitgeweken naar het Hoge over de vaart en dat zal ook voor Dwars door de Westhoek op 4 juni het geval zijn.

“We wisten in oktober al zeker dat we het marktplein niet zouden kunnen gebruiken”, aldus voorzitter en koersdirecteur Geert Geeraert van wielerclub De Sasspurters. “Geen koers was voor ons geen optie en gelukkig kunnen we in Boezinge blijven. We hebben aan het Hoge weliswaar geen cafés, maar we mogen gebruik maken van de parking van Voeders Verhaeghe. Daar kunnen we gemakkelijk een dranktent en in juni ook een VIP-tent zetten. Het podium kan voor de kapel staan. De start en aankomst zal voor iedere koers halfweg de Molenstraat liggen bij huisnummer 43, een honderdtal meter over de Sasstraat. In de Molenstraat is er ook bij slecht weer wat meer beschutting tussen de huizen dan wanneer we bijvoorbeeld hadden gekozen voor een aankomst op de veel bredere Langemarkseweg. Een technische afgevaardigde van de Belgische Wielerbond is meteen komen kijken en keurde het parcours goed, wat voor ons groen licht betekende voor de organisatie.” De dames nieuwelingen U17 starten op 26 maart om 10 uur (aankomst 11.15 uur), de dames junioren U19 met 25 ploegen van zes renners om 11.45 uur (aankomst 13.45 uur) en de heren nieuwelingen U17 Beker van België (29 ploegen van vier renners) starten om 14.30 uur (aankomst 16.15 uur). Het totaal nieuwe parcours loopt van de Molenstraat naar de Poezelstraat, Sasstraat, Slaaktestraat, Langemarkseweg, Pilkemseweg, Moortelweg (enkel U17 dames), Kleine Poezelstraat en via de Langemarkseweg naar de aankomst in de Molenstraat. Tegen de rijrichting van de renners rijden is altijd verboden. De aankomstzone in de Molenstraat en Langemarkseweg en de brug over de vaart zijn verkeersvrij vanaf 9 uur.

Proefdraaien

Er is een parkeerverbod in de driehoek Brugstraat, Dekemelelaan en de Diksmuidseweg tussen die twee straten, vanaf 6 uur wegens parking renners. Parking voor toeschouwers is voorzien op de randweg. “Deze organisatie is voor ons een proefdraaien voor onze Dwars door de Westhoek voor Dames Elite 1.1 met in afwachting het Vlaams kampioenschap voor dames jeugd op 4 juni. Na zondag kunnen we eventueel waar nodig nog bijsturen. We hebben voor de Dames Elite de keuze gemaakt om dit jaar plaatselijk te blijven op hetzelfde parcours van zondag en dus niet naar de bergen in Heuvelland te rijden ook al omdat er op andere plaatsen onderweg ook werken zijn. Voorlopig zijn deze noodaanpassingen voor één jaar. Naar volgend jaar toe zullen we bekijken hoever het staat met de werken in het dorp. Het is zeker niet de bedoeling dat we lokaal blijven rondjes draaien. Met Dwars door de Westhoek Dames 1.1 hebben we een mooie koers met Internationale uitstraling met een mooie omloop in Heuvelland op de kaart gezet en we willen de kwaliteit van die koers behouden.”

www.sasspurtersboezinge.be.