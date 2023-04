Weer Boezingse voorzitter bij wandelclub Nooit Moe: “Nieuwe ideeën laten rijpen”

Met Ronny Larnou als nieuwe voorzitter staat er na 21 jaar weer een Boezingenaar aan het roer van wandelclub Nooit Moe. Bestuurslid Johan Versaevel is de nieuwe penningmeester. Met de mid-weekwandeltocht in en rond Boezinge op dinsdag 25 april vliegen ze er meteen in.

De Boezingse wandelclub Nooit Moe vzw werd in 1980 gesticht door Boezingenaar Gilbert Pattou die enkele weken geleden overleed. In 2002 werd Gilbert als voorzitter opgevolgd door Johan Dujardin uit Langemark. In datzelfde jaar was er voor de Van Sas tot Sas tocht meer dan 2.000 wandelaars en de Nationale Wandeldag in 2014 was goed voor 9.000 wandelaars.

Modernisering

In 2015 gaf Johan de voorzittersfakkel door aan Marvin Verbeke toen Langemarkenaar, nu Ieperling. Zijn vrouw Dorothy Foutren werd penningmeester. Met een enthousiast team bestuursleden en een grote schare medewerkers werden lijnen uitgezet voor een moderne en dynamische club. In 2020 zou het veertig jaar bestaan van de club een nieuw hoogtepunt worden, maar de coronacrisis dwarsboomde die plannen.

Na acht jaar geven Marvin en Dorothy door tijdsgebrek nu de fakkel door. Boezingenaar Ronny Larnou (60), die met zijn gezin in Bloemendale woont en beroepshalve bij de dienst openbare aanbestedingen van de stad Ieper werkt, is sinds enkel jaren opnieuw bestuurslid en nam de voorzittersfakkel over. “Ik ben al sinds 1980 lid van de club en begin de jaren 90 was ik al eens in het bestuur. We wandelden heel wat jaren mee met ons gezin, maar door omstandigheden zijn we gestopt.

“We staan op een keerpunt en moeten nu samen kijken waar we naartoe willen”

Zes jaar geleden sloot ik weer aan. Ik wandel ongeveer 30 km per week, meestal met mijn hondje. De 100 km van Ieper en de vierdaagse van de Yzer staan ook op mijn programma. Ik zit aan een goeie 2.000 km wandelen per jaar. Een paar jaar terug werd ik coördinator van de vijf jaarlijkse busreizen van de club, een taak die algauw weer leidde tot een bestuursfunctie.”

240 leden

“Nadat Marvin en Dorothy ons meedeelden dat ze na acht jaar ontslag namen als voorzitter en penningmeester zaten we even in zak en as”, gaat Ronny verder. “De bestuursploeg is al niet uitgebreid, maar we staken de koppen bij elkaar. We besloten om met de resterende bestuursleden secretaris Arlette Dassonneville, Paulette Bollingier en de nieuwe penningmeester Johan Versaevel uit Ieper om verder te gaan. Als enige bestuurslid van Boezinge wil ik de uitdaging aangaan om als voorzitter samen met hen de club te sturen.

Een bloeiende club met meer dan 240 leden kun je toch niet in de steek laten? Meer dan 50 leden wonen in Boezinge. Ieder weekend zijn er 100 leden of meer op stap wat ons vorig jaar de kampioenstitel in afdeling vier van het clubkampioenschap Wandelsport Vlaanderen opleverde. We staan op een keerpunt en moeten nu samen kijken waar we met onze vereniging naartoe willen en dan denk ik niet aan afbouw maar aan uitbouw, aan nieuwe ideeën laten rijpen, luisteren naar wat leeft, stimuleren en bouwen…”, vertelt voorzitter Ronny.

Midweektocht

Op dinsdag 25 april organiseert Nooit Moe de midweektocht in en rond Boezinge met vrije start van 7 tot 15 uur in OC Ten Vrielande in de Brugstraat 27. “We garanderen een rustige wandeling van 7, 12, 20 of 26 kilometer langs de groene oevers van het Ieperleekanaal en langs landelijke wegen in en rond Boezinge en Zuidschote. Inschrijven is voor leden en vergezelde kinderen tot 12 jaar gratis, leden aangesloten aan een erkende wandelfederatie kunnen deelnemen voor 1,50 euro en niet-leden betalen 3 euro.” (FB)