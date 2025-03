Week van de Vrijwilliger: Kortrijkse Kringloopkrachten helpt de wijk composteren

Nog tot en met zondag 9 maart worden tijdens Week van de Vrijwilliger meer dan duizenden vrijwilligers in Kortrijk in de kijker gezet. Onder hen de Kortrijkse Kringloopkrachten. Zij helpen de buurt composteren en moedigen aan om etensresten te verwerken tot iets lekkers om voedseloverschot tegen te gaan.

Bij Stad Kortrijk alleen al staat de teller op 1.094 geregistreerde vrijwilligers bij de verschillende diensten van de stad. Dat zijn er 38 meer ten opzichte van vorig jaar. Die werken bij meer dan 75 deelwerkingen, waarvan de grootste groepen actief zijn in wijkcentra (346), woonzorgcentra (225), ontmoetingscentra (118) en bibliotheken (160). De gemiddelde leeftijd van de stadsvrijwilligers bedraagt 63 jaar.

Kortrijkse Kringloopkrachten

Gestart onder ‘Compostmeesters’ werd de naam tien jaar geleden veranderd naar Kortrijkse Kringloopkrachten. “We doen meer dan enkel adviseren met onze mobiele compostkar of de wijk helpen composteren. Je vindt ons vaak terug op markten of scholen waar we mensen sensibiliseren over voedselverlies. We maken soep van restjes, wafels van aardappelen, oliebollen en broodpudding van oud brood… veel voedseloverschot kan je nog verwerken”, vertelt compostmeester Jean-Paul Zoete (65).

“We maken soep van restjes, wafels van aardappelen, oliebollen en broodpudding van oud brood… veel voedseloverschot kan je nog verwerken” – Jean-Paul Zoete

Sinds oktober kreeg de Kortrijkse Kringloopkrachten een nieuwe plek ter hoogte van Boerenhol. Ervoor kon je het compostpunt vinden aan de parking bij het voormalige woonzorgcentrum Sint-Vincentius. “Het is enkel beschikbaar voor mensen die op wandelafstand in het centrum wonen. Zij krijgen een klein groen emmertje mee. Er zijn nog twee wijkcompostpaviljoenen, eentje in het Astridpark en eentje aan de Drie Hofsteden, maar die worden beheerd door personeel van Stad Kortrijk. Wij werken hier enkel met vrijwilligers.”

“Al zijn we een uitstervend ras. Ons team bestaat uit een tiental vrijwilligers, maar we zijn een verouderde equipe. Ik ben 65 jaar en bij de jongste. We willen meer jonge mensen motiveren, bijvoorbeeld jonge gezinnen die met een beurtrol werken. Het vraagt nochtans niet veel tijd. Momenteel houden we enkel permanentie op woensdagnamiddag, van 15.30 tot 17 uur. Jammer genoeg kunnen we het niet gewoon openlaten door sluikstorters”, verzucht Jean-Paul.

De Kortrijkse Kringloopkrachten hoopt meer vrijwilligers aan te trekken zodat ze het compostpunt opnieuw kunnen openen op zaterdag. “Er zijn veel mensen die bewuster willen omgaan met afval en willen composteren, maar op woensdagnamiddag geen tijd vinden om langs te komen en daardoor fruit- of groenteafval in de huisvuilzak gooien.”

“Elk jaar hebben we toch zo’n vier à vijf ton afval dat hier ter plaatse gecomposteerd wordt. Kortrijkzanen mogen die trouwens gratis komen halen voor hun bloembakken of moestuinen” – Jean-Paul Zoete

“Als vrijwilliger kan je het compostpunt gewoon openhouden, wij kunnen de compost bewerken. Veel mensen zetten thuis gewoon een vat, maar composteren is meer dan dat. Je moet het eens keren en wat haksel toevoegen. Het moet lucht krijgen, anders wordt het opgehoopte groen een platte koek en krijg je geen mooi resultaat. Elk jaar hebben we toch zo’n vier à vijf ton afval dat hier ter plaatse gecomposteerd wordt. Kortrijkzanen mogen die trouwens gratis komen halen voor hun bloembakken of moestuinen.”

Buurtcomposteren brengt de wijk samen. “Mensen kennen elkaar of leren elkaar kennen. Ze komen ook voor het sociaal contact. Ze zouden in een diep gat vallen moest je dit afpakken”, vertelt Jean-Paul. “Alleen de koffieautomaat ontbreekt”, glimlacht Mieke Groetaers (70). “Ik doe vaak een babbeltje met de mensen.”

Ook Jacques Debaveye (77) haalt het sociaal contact aan als ik hem vraag waarom hij zich inzet als vrijwilliger. “Daarnaast blijf je in beweging. Ik kan mijn tijd thuis – een eigendom van 80 meter diep – ook wel nuttig gebruiken, maar een anderhalf uurtje wekelijks offer ik graag op.” Jean-Paul is al vier jaar in pensioen en helpt ook in woonzorgcentra. “Ik heb nog geen dag thuisgezeten. Ik voel me nog te goed en met vrijwilligerswerk heb je een doel in het leven. In de zetel zitten, zou ik te lastig vinden, én dan zit ik ook in de weg van het vrouwke (lacht).”

Binnenkort worden alle vrijwilligers van Stad Kortrijk in de bloemetjes gezet met een groot vrijwilligersfeest in OC De Vonke in Heule.