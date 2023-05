WD Breduinia is Roland Vanmassenhove niet vergeten

Wielerclub Dunebikers Breduinia herdacht maandag 1 mei Roland Vanmassenhove (68), die vier jaar geleden overleed op 27 april tijdens een rit met de club. Hij was onwel geworden op de fiets en hulp kon niet meer baten. Dat jaar werd de traditionele 1 mei-rit van de wielerclub afgelast en sindsdien brengen alle groepen van de club op 1 mei een eerbetoon aan de gedenksteen langs de IJzer in Ramskapelle (Nieuwpoort) die na zijn overlijden werd geplaatst. “De tijd gaat snel, maar we zijn Roland niet vergeten”, zegt Luk Van Canneyt, pr-verantwoordelijke van de club. Op de foto zien de we B-groep van de wielerclub. (JD/GF)