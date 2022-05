“Wat een speler”: jongeren uit de Westhoek getraind door prof die Gent en Toulouse kampioen maakte

Zo’n dertig jongeren waren starstruck, toen ze maandag voor het eerst profvoetballer Brecht Dejaegere (30) mochten ontmoeten in Ieper.

De ereburger van Kortemark, die Gent in 2015 aan een historische titel hielp, woont nu in Zedelgem en voetbalt in Frankrijk. Als aanvoerder verzekerde Dejaegere zijn club Toulouse vorige maand van de promotie naar de hoogste klasse met een cruciaal doelpunt.

In zijn vakantie maakte de international graag tijd voor de leerlingen uit de opleiding Voetbal van sportafdeling Campus Minneplein GO! Ieper. Hij gaf hen maandagnamiddag voetballes op de Ieperse voetbalvelden van KVK Westhoek.

Traditie

“Ik ben de peter van de opleiding en het is stilaan traditie dat ik de leerlingen elk jaar een training geef”, aldus Dejaegere. “Het is leuk en ik blijf graag voeling hebben met kids en regionaal voetbal. Ik had vroeger zelf dromen en idolen. Even spelen met een profvoetballer kan een geweldige motivatie zijn voor jongeren. Tips? Plezier maken! Dat is het belangrijkste. Dan ben je vanzelf leergierig en aandachtig.”

“Wat een speler, ik heb er een heel jaar naar verlangd”, vertelt Sooi Bulckaen (15), die net een blessure heeft. “Dat is spijtig, maar ik mag wel hulptrainer zijn. Meestal zie je zo’n profvoetballer vanuit een tribune. Nu mag ik vanop een meter afstand een praatje slaan. Ik zou later graag doorbreken als voetballer.”

Passie

Zijn school breidt de sportopleiding uit. “Volgend schooljaar voegen we de richting sportwetenschappen toe aan het aanbod”, zegt Björn Vanisacker, voetbalcoach en coördinator van de opleiding.

“We werken al vier jaar samen met KVK Westhoek. Hun accommodatie biedt een grote meerwaarde voor onze trainingen. We zijn fier dat een frivole topvoetballer als Brecht niet alleen op papier peter is van de opleiding. Hij gaf onze wedstrijdvormen wat meer pit en brengt zijn passie over op onze jongeren, die gebeten zijn door het voetbalvirus. Eens een positief virus.”

