“Warme omgeving waar iedereen zich thuis voelt”: White Star Lauwe viert 100-jarig bestaan met stickerboek

Voetbalclub KWSC Lauwe, bekend als White Star bereikte dit jaar een bijzondere mijlpaal. De club waar onder meer Hein Vanhaezebrouck, Lorenzo Staelens en Rudy Ducoulombier voor het eerst de voetbalschoenen aantrokken, viert zijn 100ste verjaardag.

“Dit bijzonder feestmoment mag uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan en we maken van dit 100-jarig jubileum een jaar met tal van bijzondere activiteiten”, zegt jeugdvoorzitter Hans Samoy.

Unieke verzameling

Het startschot en een van de hoogtepunten van deze festiviteit zal uiteraard de lancering van een uniek stickerboek ter ere van 100 jaar KWSC Lauwe zijn. “Dit exclusieve stickerboek zal een unieke verzameling van alle gezichten binnen onze club bevatten. Het boek vormt een blijvende herinnering voor onze rijke gemeenschap en zal dusdanig jong en oud op een ludieke, sportieve manier samenbrengen”, aldus Hans.

Het stickerboek zal geheel in de stijl van de nostalgische Panini-albums uitgebracht worden, een periode die iedere 50-plusser zich nog rijkelijk voor de geest kan halen. “Ons stickerboek zal uit stickers van alle aangesloten leden van White Star Lauwe bestaan: onze 450 leden, van U5 tot en met onze eerste ploeg, damesploegen, G-ploegen en de 35 plusser-ploeg. Deze actie biedt de perfecte gelegenheid voor spelers, medewerkers, fans, families en vrienden om hun club en haar jonge talenten op een speelse manier te ontdekken en te ondersteunen”, vertelt Hans.

Supermarkt Jumbo

Dit hele project kwam pas van de grond dankzij de unieke samenwerking met de plaatselijke supermarkt Jumbo Lauwe. “Wij waren er onmiddellijk voor te vinden. Toen KWSC Lauwe ons contacteerde om samen met hen dit album uit te brengen, hebben wij dan ook niet lang moeten twijfelen. De sociale rol die de club in Lauwe opneemt, past perfect bij de ondernemingsvisie van onze supermarkt. Het is voor ons trouwens dubbel speciaal om dit album samen met KWSC Lauwe te mogen verwezenlijken, want onze zoon Henri speelt bij de U9 van de Geel-Zwarte Brigade en ikzelf haal ook af en toe nog eens mijn voetbalschoenen van onder het stof bij de 35 plus-vedetten”, lacht Jumbo-uitbater Sebastien Sintobin.

“We zijn een familiale club waar vriendschap en respect belangrijk zijn”

Koninklijke White Star Club Lauwe is een Belgische voetbalclub uit Lauwe en heeft geel en zwart als clubkleuren. White Star Lauwe speelt zijn thuiswedstrijden in het Stadion Jan Verhoeve, het voormalig Omer Dewitte Stadion. De club speelde in haar bestaan bijna vier decennia in de nationale reeksen. “De club werd als White Star Club Lauwe opgericht in 1925 en ging van start in de onderste gewestelijke afdelingen. In 1930 speelden we kampioen in vierde gewestelijke en in 1934 werden we kampioen in tweede provinciale. De club zou na de Tweede Wereldoorlog langzaam verder doorgroeien en opklimmen. In 1957 promoveerde White Star Lauwe naar de hoogste provinciale reeks, waar we in 1964 kampioen speelden”, vertelt Hans.

500 foto’s

“In datzelfde jaar trad Lauwe zo voor het eerst aan in de nationale reeksen, in de vierde klasse. De ploeg werd daar meteen weer kampioen en stootte onmiddellijk door naar derde klasse. White Star Lauwe wil meer zijn dan een voetbalclub. De doelstelling is dat iedereen zich in een warme omgeving thuis voelt. We zijn niet alleen een club met een rijke geschiedenis, maar voornamelijk een familiale club waar vriendschap en respect voor elkaar uiterst belangrijk zijn”, zegt Hans.

De actie start op woensdag 29 januari en loopt tot 25 maart 2025. Per aankoopschijf van 15 euro in Jumbo Lauwe, ontvangt men zeven stickers die in het album geplakt kunnen worden. Iedere speler en ploeg krijgt een gepersonaliseerd album en een eigen sticker. “Er werden maar liefst een half miljoen stickers gedrukt voor zo’n 500 foto’s. Het doel is dat iedere jeugdspeler een volledig stickeralbum heeft, waardoor het stickerboek niet alleen een leuke activiteit is, maar ook een blijvende herinnering.”

Erkenning

“Ik bedank dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt en in het bijzonder Wim Marysaec, lid jeugdbestuur die de praktische zaak en de totstandkoming van het boek heeft gerealiseerd. Het stickerboek zal een geweldige manier zijn om onze prachtige club en zijn fantastische jeugdwerking te vieren en al onze leden een moment van erkenning te geven”, besluit Hans.