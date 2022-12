Warm Beernem maakt doorstart met Dia Mundiale in OC De Kleine Beer

Op zondag 18 december maakt Warm Beernem een nieuwe doorstart naar De Rooien Beer met de Dia Mundiale (of Vredesdag) in ontmoetingscentrum De Kleine Beer. Daar pakken ze uit met lekkernijen aan democratische prijzen.

“Ieder mens heeft talenten meegekregen en zou de kans moeten krijgen om ze te gebruiken”, legt Roland Tyteca, voorzitter van Warm Beernem, uit.

Traditionele klederdracht

“Wanneer dat niet zo is, ontstaan er frustraties en wordt het een tijdbom van conflict en agressie. We zien dit zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal vlak. Omdat we vaststellen dat in diverse Europese landen, maar ook in België zowel lokaal, regionaal als federaal verrechtsing gepaard gaat met uitsluiting of beperking van het aanwezige vernuft, hebben wij gemeend deze Vredesdag te moeten organiseren.”

“Op die dag kan men er standjes met lekkernijen tegen democratische prijzen vinden. Ook wordt gevraagd om er traditionele klederdracht te dragen en ons hun nationale muziek te laten horen, die doorlopend zal afgespeeld worden.”

Vredeslied

“Als afsluiter zal een vredeslied weerklinken. Het is tevens ook het begin van De Warmste Week, een solidariteitsactie van de VRT onder het thema kansarmoede. 18 december is trouwens sinds 1990 ook de Internationale Dag van de Migrant. We hopen velen te mogen ontvangen”, aldus Roland Tyteca. (Reginald Braet)