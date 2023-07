Waregemse Motorvrienden zijn toe aan 26e Mirakeltreffen

Op zondag 13 augustus organiseren de Waregemse Motorvrienden de 26ste editie van het Mirakeltreffen aan O.C. Nieuwenhove. Ook dit jaar rijden honderden motorliefhebbers voor het goede doel.

“We waren op zoek naar een lokaal goed doel binnen Groot-Waregem”, verduidelijkt secretaris Björn Depoortere van de Waregemse Motorvrienden. “Een van onze leden bracht ons bij mini-beleefboerderij De Stege in Desselgem. De Stege is er voor jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar die een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Mensen die nood hebben aan structuur, sociale contacten willen uitbouwen, eenzaamheid willen doorbreken of een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Ook wanneer mantelzorgers of familie nood hebben aan vrije tijd kunnen cliënten daar terecht. De visie van De Stege is dat iedereen die op de zorgboerderij komt een zinvolle tijdsbesteding krijgt in een huiselijke, familiale sfeer. Ze gaan uit van ieders eigenheid en handelen vanuit het referentiekader van de cliënten, waardoor ze zich veilig en geborgen voelen. Dit leek ons het ideale goede doel. Wij zijn er gelukkig mee, zij ook. Meer info vind je op https://destege.be/.”

Tombola en optreden

“We hopen natuurlijk voor onze motortocht op mooi weer”, gaat Björn verder.

“Regen kan nefast zijn voor de opkomst. Bij mooi weer, dit wil zeggen droog en niet té warm, rekenen we op een 350 tal motorrijders. Vorig jaar, bij ons 25-jarig bestaan, kwamen 330 deelnemers opdagen. De warmte was toen wel een spelbreker. Er is een gepeilde rondrit van 170 kilometer. De route is ook beschikbaar op GPS, en er is gratis depannage tot aan de startplaats.”

“In de namiddag is er een tombola met mooie prijzen. Ook is er een optreden van coverband ‘The Flashlights’ om 14.30 uur. Met die band kwamen we in contact via een bestuurslid. Ook al neem je niet deel aan de tocht, het loont dus de moeite om eens af te komen naar dit gratis optreden. Iedereen is van harte welkom.” (ELD)