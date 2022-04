Ware Vrienden zetten platina feestjaar in met hulde verdienstelijke muzikanten

Zondag 20 maart trokken leden, familieleden en sympathisanten van de koninklijke fanfare De Ware Vrienden van Eernegem – afgekort FanWaVE naar de ontmoetingszaal het Kruispunt om er een geslaagd Lentenachtevening-event bij te wonen.

Het was al twee jaar geleden dat ze nog eens konden samen komen, zonder al te veel Covid-19 zorgen, nadat ook het nieuwjaarsconcert, gepland eerder dit jaar, niet kon doorgaan. Het was ook het eerste evenement dat georganiseerd werd om de platina verjaardag van FanWaVE te vieren.

“Onze FanWaVE Ceciliafeesten van 2020 en 2021 waar normaal onze jubilarissen in de bloemen gezet worden vielen in het water”, vertelt voorzitter Hans Grootaerd.

“Daarom moesten er heel wat onder hen met terugwerkende kracht nog worden gehuldigd. Deze eerste happening van 2022 stond, naast de huldiging van die jubilarissen, ook in het teken van de uitreiking van de FanWaVE-Awards 2020 2021 en, last but not least, de viering van 70 jaar Ware Vrienden Eernegem. In een normaal werkjaar zijn er – repetities inbegrepen ongeveer 50 activiteiten. De FanWaVE-awards worden uitgedeeld aan die leden die de meeste activiteiten hebben bijgewoond. Deze keer hebben we een klassement gemaakt over twee jaren heen met in totaal 44 activiteiten en zo zijn er drie dames en vijf heren in de prijzen gevallen.”

2022 is jubileumjaar

“Dit jubileumjaar plannen we nog drie grote evenementen, met op zaterdag 14 mei een concert, gevolgd door een ribbenfestijn. Hoogtepunt wordt het duo-concert op 15 en 16 oktober. Dan gaan we een samenwerking aan met het jongerenkoor Vox Musica uit Roeselare en vrienden muzikanten uit heel de provincie. Op zaterdag 15 oktober concerteren we in Roeselare en op zondag 16 oktober in de Klokkenput in Eernegem. Zij die onze vorige projecten bijwoonden, weten dat het opnieuw de moeite zal lonen om af te komen.”

“Op ons traditioneel Sint Ceciliafeest van 2 december zullen we dan die muzikanten huldigen die er sedert het ontstaan van de Ware Vrienden in 1952 bij zijn. Onze dirigent Martin Van Walleghem schreef ook een platina jubileummars, die hij opdraagt aan de voorzitter en alle muzikanten van FanWaVE.”

“Jaar na jaar wordt de groep muzikanten jammer genoeg kleiner”, gaat Hans verder. “We tellen nu nog 47 leden met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar. Toch vind ik niet dat we toekomstproof zijn. We zijn aan verjonging toe en gaan op zoek naar muzikanten om onze vriendengroep te versterken. Geïnteresseerde muzikanten kunnen zich bij mij melden Hans.Grootaerd@telenet.be of 0476 97 08 27.”

