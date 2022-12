Ward Callewaert is een jaar lang deken van de Sint-Elooisgilde

De Ardooise Sint-Elooisgilde heeft zijn Sint Elooisfeest achter de rug en bracht hulde aan de nieuwe deken tijdens een feest in de Ark. Ward Callewaert mag zich voor een jaar deken noemen en kreeg het erelint om de schouders. De nieuwe deken is 24 jaar en is woont in de Berlingmolenstraat. Ward Callewaert is gemeenteraadslid in Ardooie en debuteerde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voor Groep 82. (foto JM)