Wandelgroep Okra Poelkapelle blijft groeien

Sinds 2021 trekt Okra Poelkapelle er tweewekelijks op uit voor een wandeling van ongeveer vijf kilometer.

“Als vuistregel nemen we het tempo van de traagst wandelende deelnemer”, vertelt Lena Verdonck. “Ook in de coronaperiode bleven we met een beperkte groep op stap gaan. Op het einde van de wandeling houden we er aan om ook nog een half uurtje na te genieten en bij te keuvelen met een drankje. Iedereen kijkt telkens reikhalzend uit naar onze veertiendaagse trip.” Voorzitter Bernadette Desnyder zag de wandelgroep gestaag groeien. “Ondertussen groeide onze groep aan tot een 18-tal leden. Iedereen die graag wandelt, is altijd welkom om zich bij ons aan te sluiten.” (RB)