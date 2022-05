Wandeldriedaagse in Ieper lokt meer dan 3.600 deelnemers

De 50e editie van de driedaagse wandeltocht de 100 km van Ieper kende afgelopen weekend een groot succes. Maar liefst 3.607 wandelaars waagden zich aan de afstand tussen de 6 en de 50 kilometer. De organisatoren van de Ieperse Wandelclub blikken tevreden terug.

De naam van de wandeldriedaagse doet misschien anders vermoeden maar deelnemers hoefden dus zeker geen 100 km te stappen. Ondanks het wisselvallige weer kwam er heel wat volk opdagen.

Voorzitter van de Ieperse Wandelclub Jan Durnez:” Ik ben meer dan tevreden. We hebben afgeklopt op 3.607 deelnemers. De korte regenbui rond de middag op zondag hield de gezinnen tegen om te komen wandelen. Anders waren er nog zeker 100 meer.”

Dit jaar vreesden we een beetje op een terugval zoals de andere wandeltochten in de streek die momenteel moeten vaststellen. Maar wij halen hetzelfde aantal als in 2017 en daar zijn we uiteraard zeer tevreden mee”, besluit de voorzitter.

Heuvellandstappers

De grootste groep wandelaars kwamen van de Heuvellandstappers met 213 deelnemers aan de start. Nooit Moe Boezinge telde 182 deelnemers, De Zonnebeekse Drevetrotters 137 deelnemers. Op een vierde plaats stonden de Westhoekstappers uit Vlamertinge en de Wervikse Wandelsportvereniging sloot de top 5 af.

Daarnaast kon de organisatie rekenen op nieuwe medewerkers die zich spontaan kwamen aanbieden om een handje toe te steken, voor het eerst kon ook Sport Vlaanderen onder de sponsors gerekend worden.

De wandeltocht bestaat al sinds 1972 en bleef al die tijd een gegeven in Ieper en omstreken.