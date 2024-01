Wandelclub ziet aantal leden sterk stijgen: De Kasseistappers in de lift

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Eernegemse Kasseistappers nam voorzitter Dirk Ilegems (59) in zijn speech enkele keren de uitdrukking “We zitten in de lift” in de mond. Hij is trots op de snelle groei van het aantal leden én de leiderspositie in afdeling 9 van het wandelklassement van Wandelsport Vlaanderen voor 2023 en de daarbij horende promotie naar afdeling 8.

In augustus verwelkomden de Kasseistappers het 100ste lid, nu zitten ze al aan 130. Een trotse voorzitter legt ons de simpele regels van het wandelen in clubverband uit: “Je wordt lid van een wandelclub, ontvangt een lidkaart en je gaat wandelen. Zo eenvoudig is het. We organiseren jaarlijks zelf drie wandeltochten: een Keytewandeling, de Kasseileggerstocht en een Pannenkoekentocht. Daarmee sprokkelen we heel wat punten voor onze rangschikking, want het merendeel van onze ondertussen 130 leden neemt deel aan deze tochten”, weet Dirk.

Wie deelneemt aan een tocht die onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen georganiseerd wordt, laat bij de inschrijving haar of zijn lidkaart scannen en verdient zo een punt voor de eigen club.

Zwerfvuil opruimen

Sommige tochten krijgen het etiket ‘bonustocht’ en daar zijn dan 2 punten te verdienen. Na elke wandeltocht bezorgt Wandelsport Vlaanderen de puntentelling aan de clubs. Aan het einde van het jaar promoveren de clubs met het hoogste puntenaantal, en de Kasseistappers hopen de trend van het voorbije jaar te kunnen verderzetten en ook eind 2024 kans te maken op promotie.

Voorafgaand aan de receptie organiseerde de club ook een zwerfvuilopruiming.

Lidmaatschap van de Kasseistappers kost 15 euro, leden betalen verminderd inschrijvingsgeld bij de wandelingen en bovendien betalen de meeste mutualiteiten (een deel van) het lidgeld terug. De uitvalsbasis van de club is De Klokkenput in Eernegem. (ED)

Wie meer wil weten kan terecht op de-kasseistappers-eernegem.com of op www.wandelsportvlaanderen.be.