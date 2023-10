Wandelclub Vier Op Een Rij viert 40-jarig bestaan: “Nog steeds een echte gezinsclub”

Met nu ruim 400 leden verkent wandelclub Vier Op Een Rij al 40 jaar lang verborgen natuur op het ritme van de tred. Een gevarieerde jaarkalender spreekt sinds corona jonge wandelaars en gezinnen aan. Een gedreven bestuur en talrijke vrijwilligers blijven van de naam een begrip maken voor wie er goed georganiseerd en al stappend op uit wil trekken.

Wie het heus clubblad van Vier Op Een Rij openslaat, merkt waarom deze Zedelgemse wandelvereniging populair is bij meer dan 400 leden. De telkens veelbelovende aankondigingen van de haalbare tochten en de originele uitstappen in goed gezelschap blijven een succes. Jaarlijks stellen zes wandeltochten van 5 tot 20 à 30 km telkens een ander deel Zedelgemse natuur centraal. Maar de clubkalender brengt de leden ook over de dorpsgrenzen, naar bijvoorbeeld Heuvelland of de Dijlestreek nabij Mechelen. De uitstappen naar de buurlanden zijn ook telkens een snel volzet succes, zoals dit jaar de Treinstapper naar Bray-Dunes, de clubdag in Saint-Omer, en de vierdaagse naar de Ardennen. Het gaat ter plekke gemoedelijk langzaam langs zoveel mogelijk onverharde wegen en paden midden in de velden, tussen lage struiken en hoge bomen. Geestig trage natuurbeleving, het hele jaar door met de seizoenen mee. De locaties spreken ook soms cultureel of culinair aan. En Vier Op Een Rij blijft zich heruitvinden, duidt clubvoorzitter Wim Verhelst. “Tijdens de coronapandemie kregen we het lumineuze idee om de Zedelgemnaars door het mooie Zedelgem te leiden. Door het immens succes werd onze Facebookpagina in korte tijd meer dan 50.000 keer bekeken. Onze mailbox werd overspoeld met felicitaties. Sindsdien steeg ons ledenaantal fel naar ruim 400 leden. Een succes dat ook met verjonging aanhoudt.”

Vier vrienden

Begin jaren 80 is bewegen in. De mensen willen werken aan hun gezondheid en ook in Zedelgem zijn er vier vrienden die er elke zondag al wandelend op uit trekken. Vier vrienden, vier deelgemeenten in Zedelgem. De pas opgerichte wandelclub Vier Op Een Rij organiseerde in oktober 1983 de eerste wandeling in het befaamde café Tourmalet in Gistel. Etienne Jonckheere, een van die stichtende pioniers die nog steeds meestapt met de club, was tevens enkele jaren voorzitter en is al die tijd lid gebleven van onze wandelclub. Vier Op Een Rij telde al vlug een 200-tal clubleden en was tevreden met rustplaatsen aan een kleine caravan of in een oude schuur. Nu wordt er gestart in een mooie zaal, op de comfortabele rustposten is er verzorgde catering voorzien, met een gevarieerd aanbod aan dranken, broodjes en taartjes. De wandelaars worden gesoigneerd en aan aantrekkelijke prijzen. In de loop der jaren heeft Vier Op Een Rij zeker meer dan 200 wandeltochten georganiseerd waar duizenden wandelaars op afkwamen. In de hoogdagen van de wandelsport waren ruim 2.000 stappers per tocht present. Die wandelgekte is wat getemperd, maar de wandelsport blijft bij het brede publiek, en al zeker in Zedelgem, best populair. Voor de toekomst staat de 40-jarige wandelclub stevig in zijn schoenen. Om zoveel mogelijk clubleden tevreden te stellen, wil het bestuur met enquêtes blijven polsen naar de wensen en bemerkingen van hun leden. Op alle activiteiten zijn ook niet-leden welkom. Zij betalen dan wel meer inschrijvingsgeld en hebben geen wandelverzekering. Vier Op Een Rij stapt het jaar rond door. Afspraak op zondag 8 oktober voor de 38ste Zilleghemtocht in de Groene Meersen. Andere datums verklapt de clubwebsite.

Succesvolle lijn

Tijdens de 40-jaarviering in dienstencentrum De Braambeier bedankte de voorzitter ook nadrukkelijk alle lokale sponsors, en de goede samenwerking met de gemeente Zedelgem, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, en de provincie West-Vlaanderen. “Het succes binnen Vier Op Een Rij is een geslaagde mix van een hardwerkend bestuur dat kan rekenen op een 80-tal vrijwilligers die zichzelf aandienen om alle activiteiten en staptochten in goede banen te leiden”, verklaart voorzitter Wim trots. “In de laatste jaren daalde bij Vier Op Een Rij ook de gemiddelde leeftijd van de stappers, want meer en meer jongeren sloten zich bij ons aan. Maar ook met onze leden die een jaartje ouder worden houden we rekening in onze jaarkalender. Vier Op Een Rij is en blijft een gezinsclub, met meer dan de helft leden die niet in Zedelgem wonen. Een succesvolle lijn die we blijven volgen.” (HV)

Info: www.4op1rij.be