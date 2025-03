Wandelclub Vier Op Een Rij organiseert zijn 34ste Leeuwtocht in Zedelgem

De Leeuwtocht van Wandelclub Vier Op Een Rij verkent op zaterdag 22 maart opnieuw de groene uithoeken van Groot-Zedelgem. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 6 tot 42 km.

Wie al stappend de lentezon wil vieren in Zedelgem, noteert best de Leeuwtocht op zaterdag 22 maart. Als een van de zes tochten van Vier Op Een Rij in eigen gemeente, start die dag op de wijk De Leeuw. Met afstanden van 6, 12, 18, 21, 30 en 42 km zit er voor iedereen een haalbare keuze tussen. Starten kan tussen 6 en 15 uur in de school Spes Nostra. Met de nodige rust- en controleposten leiden de wegwijzers langs rustige, verkeersluwe baantjes in onder andere kasteelpark Ter Loo en de Vloethemveldzate, maar ook minder gekende stukjes natuur om de hoek, zoals de Clabouterie en het Ockerhoutbos. De 42 km trekt dwars door Tillegembos. “We blijven onze jaarkalender trouw, maar zorgen elk jaar voor andere uitdagingen en wandeluitstappen naar Nederland, of Frans Vlaanderen. Ook de routes van de vaste tochten zijn telkens weer anders. Zelfs als je geen lid bent van een wandelclub, kan je met onze club van 450 leden meestappen”, duidt voorzitter Wim Verhelst.

Vlaanderen wandelt

Bij het begin van dit stapseizoen vergadert de club al volop voor de hoogdag van volgend jaar. Dankzij hun jarenlange ervaring werd Vier Op Een Rij door Wandelsport Vlaanderen uitgekozen om op 26 april in West-Vlaanderen 2026 Vlaanderen Wandelt te organiseren. In samenwerking met het lokaal bestuur worden die dag duizenden stappers verwacht in De Groene Meersen. Met routes tot 50 km zullen wandelaars uit heel Vlaanderen de troeven van Zedelgem en de groene rand komen ontdekken.

“Het belooft een massa-event te worden. We voorzien grote controleposten en pendelbussen. Dankzij twee grote sporthallen en de cultuurzaal, de steun van het gemeentebestuur, en een gunstige sponsorjacht, moet het ons lukken”, zegt Wim. “Ook ons dynamisch bestuur en 90 medewerkers zijn onontbeerlijk. Zonder hun hulp, voor of achter de schermen, geen wandeltochten.”