Wandelclub ’t Vijverhof aan zilveren jubileum toe

De Tieltse wandelclub ’t Vijverhof sloot het jubileumjaar feestelijk af in de grote zaal van uitvalsbasis ’t Vijverhof. Verantwoordelijke Geert Vandekerkhove (69) was alvast in zijn nopjes.

“Onze wandelclub werd in 1998 boven de doopvont gehouden en is een voortvloeisel van de Fietsclub Beukenhove die ontstaan is in 1979”, opent Geert Vandekerkhove. “Op een regenachtige dag en met het einde van het fietsseizoen in zicht kwam het voorstel om samen te gaan wandelen zodat de winterperiode werd overbrugd tot aan het nieuwe fietsseizoen.” Geert dook voor zijn opzoekingswerk in de archieven, maar sprak ook met de stichters van het eerste uur. “Een tijdje geleden ben ik gaan babbelen met de nog levende oprichters en dat zijn leuke babbels geworden met Noëlla Callens, Cecile Bogaert en Arsène Dinneweth. De eerste twee waren meteen te vinden om aanwezig te zijn op ons slotevenement. De derde kon er jammer genoeg niet bij zijn.”

Het wandelseizoen loopt van begin november tot en met eind maart. “Elke woensdagnamiddag gaan onze leden op stap voor een wandeling van 7,5 tot 9 km. Dit seizoen organiseerden we 21 wandelingen met een gemiddelde van 7,9 km per wandeling. Die situeren zich in bijvoorbeeld Pittem, Meulebeke, Oostrozebeke, maar natuurlijk ook Tielt.”

Gegroeid

In vergelijking met de eerste wandeling in 1998 is het ledenbestand ook gegroeid. “De eerste wandeling vond plaats met 12 wandelaars en trok naar Koekelare. Op vandaag hebben we 32 wandelaars en 22 sympathisanten. Die laatste zijn leden die door medische redenen of leeftijd niet meer kunnen wandelen, maar wel betrokken willen blijven. De leeftijd varieert tussen 59 en 87 jaar.”

Geert is ook de man die de wandelingen uitstippelt. “Voor mij betekent wandelen ontspannen en mijn hoofd eens leeg kunnen maken. Het geeft me rust om de wandelingen vooraf eens te doen met mijn echtgenote. Als ik op verkenning ga, neem ik ook foto’s.”

Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een slotevenement. In het jubileumjaar mocht het wat feestelijker.

“Normaal gezien tonen we op het einde van het seizoen de foto’s die tijdens het seizoen genomen zijn, maar nu ben ik op speurtocht gegaan in de stadsarchieven en heb ik een grote fotomontage gemaakt over de 25 jaar van onze wandelclub die we getoond hebben aan onze leden.” Tot slot wordt er kort vooruitgeblikt naar het nieuwe seizoen. “De eerste wandeling zal op woensdag 8 november 2023 zijn. De kalender wordt kort op voorhand vastgelegd en bij de start van het nieuwe seizoen ontvangen de leden een brief waarin het programma terug te vinden is. Elke maand wordt het respectievelijke programma ook in het infoblad gepubliceerd dat door het Vijverhof wordt uitgegeven.” (KeMa)