Wandelclub Puinstappers viert tiende verjaardag

Wandelclub De Puinstappers heeft op zondag 26 november haar tiende verjaardag gevierd met een gezellig samenzijn in brasserie Krugerhof. “We hopen nog lang de wandelsport te mogen promoten in onze gemeente”, gaf voorzitter Ludwig Germonprez aan.

“Het begon allemaal op zondag 22 december 2012 in Doomkerke. Het huidige bestuur nam daar toen deel aan de Putje Wintertocht van wsv De Molenstappers Ruiselede”, herinnert Ludwig Germonprez zich. “Na afloop zaten we nog samen met hun voorzitter. Daar werd de grondslag gelegd voor de oprichting van onze club. Nadat alle noodzakelijke formaliteiten voor Aktivia nu Wandelsport Vlaanderen vervuld waren, konden we van start gaan op 15 mei 2013. In november van dat jaar organiseerden we onze eerste officiële wandeltocht. Dat deden we telkens twee keer per jaar, tot aan de lockdowns, met de Calidristocht in november en de Zeebriestocht in mei.”

Nu, tien jaar later, is wandelclub De Puinstappers nog altijd een bloeiende club met maar liefst 92 leden. “We hebben intussen wel een stapje terug gezet. Officiële wandelingen voor Wandelsport Vlaanderen organiseren we niet meer. Die zagen we niet meer zitten, enerzijds door het vele werk die zo’n organisatie vergt, anderzijds omdat er in Bredene te weinig betaalbare zalen zijn. Maar elke week organiseren wij nog altijd een wandeling van 6 tot 8kilometer in Bredene en omgeving voor onze leden. Daarnaast bieden we hen vier keer per jaar een themawandeling aan. Dit zijn activiteiten waarmee we graag nog heel lang willen blijven doorgaan om zo de wandelsport binnen onze gemeente te promoten.” (MM)