Wandelclub De Brugsche Globetrotters bestaat 35 jaar: “Een toekomst met veel nieuwe uitdagingen”

De Brugse wandelclub De Brugsche Globetrotters organiseerde zondag naar aanleiding van Kroenkelen ook West-Vlaanderen Wandelt. “Bij het opstarten en voor de promotie van een nieuw wandelproject in de Brugse regio worden wij steevast aangesproken om mee te doen.”

De Brugse Globetrotters werkten in die zin vorige zondag mee aan de gezellige wandel- en fietshappening of Kroenkelen dat samenviel met West-Vlaanderen Wandelt, met start en aankomst in het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries. Zo kon ook de 35ste Globetrotterstocht in Brugge nog eens plaatsvinden. Ondertussen is de grootste wandelclub van Brugge al bezig met het volgende paradepaartje: Dwars door Brugge. Deze toch werd wegens de loopwedstrijd later omgevormd tot Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer en heeft dit jaar plaats op zaterdag 17 december. “De jongste editie dateert van in 2019 en toen hadden we net geen 4.000 deelnemers”, weet voorzitter Luc Vermeersch. “Als corona of een ander virus geen stokken in de wielen steekt kijken we nu al uit naar de toekomst met veel nieuwe uitdagingen.”

Naarmate de jaren vorderden, groeide eveneens het ledenaantal binnen de club en werden meer tochten per jaar georganiseerd. We vergeten uiteraard niet dat dit jaar op 31 mei de eerste tocht plaats had ter nagedachte van erevoorzitter Eric Schreel. Een man die een speciale betekenis speelt in de geschiedenis van de club en voor altijd verbonden zal blijven met de Brugsche Globetrotters.

Overaanbod aan activiteiten houdt soms mensen weg

Eigen bier

Onder zijn voorzitterschap bloeide club uit tot de grootste wandelclub van Brugge.

De Brugse Globetrotters vormen een club met een groot hart die tevens goede doelen ondersteunt en voor de gelegenheid bood de wandelclub naar aanleiding van het jubileum met de medewerking van brouwerij Fort Lapin een eigen bier aan. “We hebben al een lange traditie, met heel kwalitatieve, hoogstaande wandeltochten”, vindt Jean-Pierre Meersseman als secretaris. “Zo wordt er veel aandacht besteed aan de uitwerking van het parcours. Er is altijd keuze uit diverse afstanden, zij het voor de minder en goed geoefende wandelaars. Daarnaast is er een ledenfeest, zijn er uitstappen naar andere wandelclubs en elk jaar organiseren wij een meerdaagse wandelvakantie. Kortom een vrij gevuld programma zodat we met onze leden in contact blijven.”

De Brugse Globetrotters konden zondag terugblikken op een goede organisatie, maar er is tegenwoordig een overaanbod aan activiteiten zodat de mensen keuzes moeten maken. “In Oost-Vlaanderen was er eveneens een grote wandeltocht georganiseerd door een club uit Deinze. In Sint-Kruis was er kermis. Dit houdt sowieso deelnemers bij ons weg. Maar we konden 1.400 mensen ontvangen, dus is er niet echt een reden tot klagen”, besluit de secretaris. (ACR)