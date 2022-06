Wandel- en fietsclub NEOS en woonzorgcentrum De Ruyschaert trekken er samen op uit in Marke

Leden van de wandel- en fietsclub van NEOS Marke zijn afgelopen dinsdag gaan wandelen en fietsen met bewoners van het woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke. Ook heel wat familieleden en vrijwilligers gingen mee.

Het team van het woonzorgcentrum De Ruyschaert wil weer leuke dingen organiseren voor de bewoners en de gebruikers van Dagverzorging De Pendel. “Daar kijken de mensen echt naar uit.”

Ze startten dinsdag met een hartverwarmend initiatief, in samenwerking met NEOS Marke.

“We kregen al snel een positief antwoord op de brief die we naar NEOS Marke hadden gestuurd met de vraag naar een samenwerking voor een wandel- en fietstocht”, zegt directeur bewonerszorg Stephanie Van Hauwaert.

Ook vrijwilligers van het woonzorgcentrum gingen met bewoners op stap.

“Het was onze bedoeling om zoveel mogelijk bewoners mee te laten gaan, nu het weer kan. De wereld van onze bewoners reikt verder dan de muren van ons woonzorgcentrum. In het kader van zorgzame warme buurten zoeken we altijd naar samenwerkingsinitiatieven. Eén ervan vonden we bij NEOS Marke. In ons woonzorgcentrum zijn er ook vrijwilligers actief die lid zijn van NEOS”, zegt Stephanie.

Tegelijk vertrok de fietsclub van NEOS Marke samen met de chatfiets van het woonzorgcentrum. “Deze chatfiets werd gesponsord door Cera en door een initiatief van een familielid van een bewoonster.”

77 bewoners

In totaal waren er 77 bewoners op de baan, sommigen met de fiets en anderen bij de wandeling. 45 onder hen werden begeleid door mensen van NEOS, vrijwilligers en personeelsleden. Dertig mensen van NEOS gingen mee.

Het evenement eindigde in het park aan het Ontmoetingscentrum van Marke, waar – niet toevallig – de ijskar van Nicolas Beugnies langskwam.

Vorig jaar werd er al eens een barbecue georganiseerd, naar aanleiding van Vlaanderen Feest. “We betrekken naast het verenigingsleven in Marke ook de familie bij de rechtstreekse zorg en woonleefbegeleiding van de bewoners. Dat is een meerwaarde. Ze konden het lange tijd niet meer doen”, aldus Stephanie.

(EDB)