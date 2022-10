Walter Vanbecelaere wint zevende Emiel Ramoudt Prijs

De zevende Prijs Emiel Ramoudt gaat dit jaar naar orkestleider en componist Walter Vanbecelaere. “Omdat hij als leraar aan de STAP een hele generatie slagwerkers heeft geïnspireerd”, motiveert de jury haar keuze.

Walter Vanbecelaere kennen muziekliefhebbers ook als Wally Aldila. Hij was ooit leider van het gelijknamige orkest Wally Aldila waar hij niet alleen de band leidde maar ook de muziek componeerde. Met zijn repertorium werd hij vaak bekroond met internationale prijzen.

Leerkracht slagwerk

Naast orkestleider was hij tot in het begin van de jaren 2000 ook leerkracht slagwerk en ensemble aan de academies van Menen, Oostende en Roeselare. Maar ook nu nog vind je hem geregeld aan de pupiter in de slagwerkklas van de STAP. In maart nog speelden de slagwerkers van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten een huldeconcert voor hun oud-leerkracht Walter Vanbecelaere.

Vzw Emiel Ramoudt werd in 2007 opgericht met als doel de herinnering aan en het ideeëngoed van de Roeselaarse journalist, hoofdredacteur van De Weekbode en cultureel duizendpoot, Emiel Ramoudt levendig te houden. Hij overleed 34 jaar geleden.

Tweejaarlijkse prijs

Naast heruitgaven van werk van Emiel Ramoudt en exposities reikt de vzw tweejaarlijks een prijs uit. Die ging in het verleden al naar Rik De Nolf, Ferdy Callewaert, Jennie Vanlerberghe, Mariette Flamand, Erik Blancke en Cecile Rapol.

In 2020 verhinderde de corona-uitbraak de uitreiking van de zevende Emiel Ramoudtprijs. Die werd uitgesteld naar vorige week toen Walter Vanbecelaere in de bloemetjes werd gezet tijdens een feestzitting van de vzw in Residentie Binnenhof.