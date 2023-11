Walter Adam (79) gehuldigd voor 30 jaar schuttersschap bij handbooggilde Sint-Sebastiaan

Met een receptie en een avondfeest vierde handbooggilde Sint-Sebastiaan uit Torhout zijn jaarlijks Gaeyfeeste.

Er werd door hoofdman Paul Warlop, de overige leden van de Eed en alle medeschutters hulde gebracht aan sire Koen Pollentier en baljuw Koen Vande Caveye. Ook werd tijdens de gezellige bijeenkomst de kampioen bekendgemaakt, met name Jan Swaenepoel, op de voet gevolgd door Sam Vanleene. Het bleef voor die titel uitermate spannend tot en met het laatste schot.

Voorts werd de 79-jarige Walter Adam gehuldigd. Die is precies 30 jaar gildebroeder bij de handbooggilde, een jubileum. Walter (centraal op de foto in rolstoel) woont al vele jaren in de Oostendestraat en is een altijd even minzame man.

De Gaeyfeeste werd bijgewoond door een ruime delegatie van het stadsbestuur en door stadsdichter Marc Coulier uit de Ourthestraat, die wat poëzie bracht.