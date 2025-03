Wafelenbak voor het Kinderkankerfonds in Moorsele

Vrijwilligers van lokaal dienstencentrum Martha engageren zich één keer per jaar voor een Wafelenbak ten voordele van een goed doel. Ze hoorden het nieuws van jonge kinderen uit Moorsele die getroffen zijn door kanker. Het kinderkankerfonds zet zich in voor de ondersteuning van kinderen én hun families. Daarom viel dit jaar hun keuze op deze organisatie. Rosalie is met haar 90 lentes de ‘jongste’ vrijwilliger. “We bakken verse wafels. We houden het simpel. Een wafel met of zonder slagroom, een keer schudden met de bloemsuiker en dat is het. Iedereen is welkom. En het mooie is dat de opbrengst naar een goed doel gaat. Zo hebben we al kwetsbare gezinnen gesteund, een school voor kinderen met extra aandacht of Mariënstede. Ook voor ons maakt dit het extra de moeite waard.” De wafelenbak is op maandag 3 maart om 14 uur in oc De Stekke en kost 7 euro. Inschrijven kan via ldc.martha@wevelgem.be of 056 43 55 09. (foto HV)