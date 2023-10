Vzw Zwefie viert tienjarig bestaan met nieuwe outfit: “We leggen onze leden niets op”

Tien jaar geleden, in 2014, werd de wielertoeristenclub Zwefie opgericht, wat staat voor Zwevegem Fietst. Het idee kwam van enkele fietsenthousiastelingen. Ook de gemeente Zwevegem sprong uiteindelijk mee op de kar.

Secretaris Severine Deloof zegt dat die samenwerking met de gemeente uiterst belangrijk was, omdat dit zorgde voor een geleidelijke groei van het aantal fietsers. Maar het steeds toenemend aantal leden zorgde ook voor een veiligheidsprobleem. “Het is nogal duidelijk dat grote groepen op de baan ook een groter veiligheidsrisico vormen. Daarbij groeide ook de vraag naar meer zekerheid omtrent de verzekeringen. Door de onduidelijke structuren diende hier verandering in te komen”, aldus Severine.

Meer zekerheid

Een drietal jaar geleden begon het idee te groeien om de club om te vormen tot een vzw. “We sloten ons aan bij de wielerbond, wat meteen meer zekerheid betekende voor de begeleiders en er kwam een verzekering naar aansprakelijkheid toe, zodat er geen financiële risico’s meer zijn. De leden vragen we een eigen verzekering voor lichamelijke schade aan 40 euro per jaar af te sluiten, die geldig is voor het ganse gezin. Daarvan is dan nog een deel terug te krijgen bij de mutualiteit”, vervolgt Severine.

Visie

Volgens Severine is Zwefie nu wel officieel een sportclub, maar willen ze niks veranderen aan de oorspronkelijke visie. “We blijven een open club met lage instapdrempel en verschillende gekende groepen. Er zijn geen kampioenschappen, geen bergkoning, geen afstandskampioen, en er is ook geen verplichting tot aankoop van kledij, al bevelen we dit wel sterk aan, zodat we herkenbaar zijn als groep. We hebben nu trouwens een nieuw tenue”, zegt de secretaris trots.

De organisatie staat nu los van de gemeente Zwevegem, maar er blijft wel een nauwe samenwerking. “Start To Bike wordt door de gemeente opgestart, met vermelding dat doorstroom naar Zwefie mogelijk is”, besluit Severine.

Zwefie bestaat uit de recreanten, de sportievelingen, de gedrevenen en de gedrevenen+.