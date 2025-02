Vzw zet deuren open van Salons De Tabaksbloem: “Jammer dat alle aandacht naar maar één ding gaat”

Is het nu een illegale moskee of niet? Om alle vooroordelen en twijfels weg te werken, opende vzw Al Madina de deuren van Salons De Tabaksbloem. Iedereen die het wilde, kon er kennismaken met de vzw, de leden en alle diensten die er worden aangeboden. “Mensen hebben schrik van wat ze niet kennen.”

Weinig woorden die in Wervik zoveel reacties losweken, als ‘Tabaksbloem’. Sinds 2022 worden de voormalige feestzalen gebruikt door de vzw Al Madina en in al die tijd was de plek een erg geladen gespreksonderwerp. Van betogingen tot speerpunten in verkiezingsprogramma’s? De moskee was niet weg te denken van het politieke tafereel.

En net bij het woord ‘moskee’ knelt het schoentje, want die zou er draaiende worden gehouden zonder enige vorm van vergunning. Een aanvraag tot bestemmingswijziging moest een eerste aanzet zijn om de zaak te regulariseren, al is die aanvraag ook al het doel van heel wat protest en politieke ongemak geworden.

“Is het een moskee? Ergens wisten we dat die vraag zou gaan komen.” Het is een breed lachende Ibrahim Mezroui, lid van de vzw, die verschillende bezoekers door de verschillende kamers loodst. “Het korte antwoord? Neen, het is geen moskee in die zin van het woord. Een moskee is een plaats voor gebed, een gebouw dat die functie heeft. Feit, we hebben hier ook een gebedsruimte maar het is heel wat meer dan dat alleen. We organiseren hier feesten, er zijn activiteiten voor kinderen, er is een plaats waar we kunnen eten en drinken maar er is inderdaad ook die gebedsruimte. Het is een beetje jammer te zien dat de aandacht volledig daar naartoe gaat en al de rest al dan niet bewust wordt genegeerd.”

Terroristen

Volgens Ibrahim speelt een plaats zoals de Tabaksbloem een belangrijke rol in de maatschappij. “Het is de jammerlijke realiteit van het leven, maar we worden nog altijd vereenzelvigd met terroristen of gevaarlijke mensen. Islam is een godsdienst die vrede predikt, maar die graag wordt misbruikt door enkelingen. Het valt erg frequent voor dat we in het straatbeeld worden beledigd of uitgelachen, vanwege ons geloof. Dat zorgt voor frustratie, maar hier kunnen we erover praten en kunnen we dat ook plaatsen. Er zijn ook klaslokaaltjes voor de kinderen, zodat we hen de juiste interpretatie van de Koran kunnen leren. Op die manier kunnen ze zelf inspreken wanneer ze mensen ons geloof zien misbruiken. De kinderen zijn de toekomst, en we moeten ze dan ook een kader geven. Wat willen de mensen die voortdurend staan te brullen en te roepen dan dat we doen? Ergens in een garage of in een kelder bijeen komen? Frustraties over kleine dingen laten opborrelen tot problemen van formaat? Ondertussen hebben we al flink wat stappen ondernomen om alles in regel te stellen voor de aanvraag. De brandweer gaf ons groen licht en waren onder de indruk van ons brandwerend tapijt. Ook de politie kwam al langs en nu is het gewoon afwachten. Ondertussen is iedereen hier nog steeds welkom, moslim of niet.”

Wilde verhalen

Verschillende Wervikanen maakten van de gelegenheid gebruik om wat koffie te komen drinken, of te proeven van de zoete gebakjes die er werden aangeboden. “Is er een plaats voor zoiets in Wervik? Waarom zou dat niet kunnen?” Charly was één van de bezoekers en wilde met eigen ogen zien wat er van alle wilde verhalen waar was. “Op zich is het een verhaal dat redelijk duidelijk zou moeten zijn. Voldoen ze aan alle regels en normen? Dan mogen ze hier hun eigen stek hebben. Andere geloven mogen dat ook en iedereen is gelijk voor de wet. Ik was vooral erg bezorgd over de brandveiligheid want dat kun je toch niet over het hoofd zien. Veel hout, heel wat tapijt en stof? Je mag het niet gedroomd hebben dat er hier iets zou gebeuren. Maar als die mensen met alles in regel zijn? Waarom zouden ze dan plots minder mogen dan een ander?”

Eigenaar

Een stem die in het volledige verhaal nog maar weinig aan bod kwam, is die van Christophe Denys. De eigenaar van het gebouw en meteen ook directe buurman, volgt de volledige heisa en kan er weinig begrip voor opbrengen. “De mensen die fel van leer trekken op het internet, zijn de mensen die je hier binnen nooit zult zien. Ze kennen de plaats niet, ze kennen de mensen hier niet en ze weten in de verste verte niet waarover ze spreken. In hoeverre kun je die mensen hun mening dan nog relevant gaan noemen? Het is jammer te zien dat het ook voer is geworden voor politieke partijen om een soort van onbestaand punt te willen maken. Als eigenaar heb ik alvast geen klagen van de huurders en ook die bestemmingswijziging juich ik toe. Dat brengt meerwaarde aan het gebouw, zo simpel is het. Als buurman heb ik met hun vzw ook geen problemen, al heb ik ze wel al enkele keren gewezen op gevoelige punten. Zo moeten ze echt blijven toezien op het feit dat ze op straat hier geen hinder veroorzaken. Ze doen dat niet met slechte bedoelingen, maar het zijn sociale mensen die graag blijven praten. Als je dan een volledig voetpad bezet, dan krijg je wrevel bij anderen. Ik heb hen ook voorgesteld om hun traditionele gewaden misschien hier binnen aan te trekken en niet zo over straat te lopen. Zelf stoort het me niet maar ik kan me wel inbeelden dat anderen wel wat schrik hebben als ze plots zo iemand zien passeren.”