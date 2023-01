vzw TuinHier-Akkerwinde met receptie en wedstrijd mooiste tuin

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van vzw TuinHier-Akkerwinde in Brasserie Armenonville, met viering van de tien mooiste volkstuintjes van 2022, werd bijgewoond door meer dan honderd enthousiaste tuinliefhebbers. Na moeilijke tijden wegens corona en tijdelijke overname door de stad van drie tuinzones, telt de vereniging weer 264 volkstuinen, verspreid over vier vestigingen in Oostende (Karel Achtergaele-De Schorre, Zomerloop, Drie Platanen en De Groene Dyck) en één in Bredene (Den Hof).

“Het voorbije jaar 2022 was positief voor tuinliefhebbers met mooi weer en voldoende regen”, vertelde voorzitter Fabienne Defever in haar toespraak. “Tijdens de overname heeft de stad Oostende weinig geïnvesteerd in de volkstuintjes en er wacht ons nog veel werk om alles weer op punt te stellen. Ook het waterprobleem in park Zomerloos wordt opgelost.”

“In 2023 plannen we verschillende interessante activiteiten: levering van witlof (bestellen voor 6/09 en afhalen op 11/02 in Buitengoed), 3-daagse cursus Ecologisch Tuinieren in OC ’t Viooltje (14, 21 en 28/03), ophalen bio-producten (17 & 18/03, te bestellen via de site), een open tuin-dag in Oostende (11/06), ophalen preiplantjes (8/07), groepsaankoop van aardbeiplantjes (augustus), een open tuin-dag in Den Hof te Bredene (13 of 15 augustus) en een drietal tuindrinks (sept en okt).”

“Martin Sanders nam afscheid bij het bestuur en wordt gehuldigd wegens zijn jarenlange inzet voor onze vereniging. Het huidig bestuur werkt keihard en staat ter beschikking van onze leden. We kijken uit naar een voorspoedig en vruchtbaar 2023.”

De Mooiste Volkstuin

Voor de vijfde keer verkoos vzw Tuinhier-Akkerwinde, ook in 2022, de Mooiste Volkstuin. De eerste prijs gaat naar Marc Nevens met 88,1%. Zijn volkstuin vind je op De Groene Dyck, op de Vuurtorenwijk. Luc Demeyer (87,7% – tuin op De Schorre) en Danny Cattelion (85,7% – tuin in Bredene) stonden mee op het podium van de top-3. Het afgelopen jaar werden 244 volkstuinen in Oostende en Bredene gekeurd door de bestuursleden van de vzw en externe specialisten van de landbouwschool. Maandelijks werden de tuinen gekeurd naar properheid, biodiversiteit en variatie, door een 15-tal verschillende personen.

Winnaar Marc Nevens is uiteraard fier en blij met zijn eerste prijs, een mooie erkenning voor zijn passie voor het tuinieren. “De properheid en de variatie in mijn tuin hebben indruk gemaakt op de jury”, zegt Nevens, die al 20 jaar zijn volkstuin op ‘den Opex’ bewerkt met veel passie en voldoening. “Er staan een 40-tal soorten groenten met onder meer ook een 15-tal soorten tomaten. Het mooie werk in de tuin bezorgt me niet alleen vreugde bij het kweken, maar ook fierheid als ik mijn eigen, gezonde groenten kan klaarmaken en lekker opeten.”

De top-tien: Marc Nevens – Luc Demeyer – Danny Cattelion – Pol Verkempinck – Gino Catrysse – Elisabeth van de schoot – Sonja Mestiaens – Wilfried Berings – Johan Legein – Martin Sanders.

Het bestuur van de vzw TuinHier-Akkerwinde Volkstuinen in Bredene en Oostende: Fabienne Defever (voorzitter), Peter Desnerck (secretaris), Elisabeth van de schoot (De Zomerloop), Alain Soene, Marc Nevens en Michael Baeyens (De Groene Dyck), Kris Steen (Den Hof), Luc Meirlaen (Drie Platanen), Benny Decoo (De Schorre-Karel Achtergaele).