Vzw t’Hope viert op vrijdag 16 juni haar 25-jarig bestaan: “Hier wordt naar ons geluisterd, hier begrijpen wij elkaar”

Vzw t’Hope mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen en viert dat op vrijdag 16 juni. Naast een welzijnsschakel, is t’Hope een vereniging die in de ruime regio rond Roeselare een laagdrempelig ontmoetingsaanbod creëert voor mensen in armoede en sociale uitsluiting, én waar zij zelf het woord nemen: “Hier wordt er naar ons geluisterd. Hier begrijpen wij elkaar. Hier voelt het als een tweede thuis.” Die tweede thuis zal straks op een ander adres zijn, want de vzw verhuist naar een ruimer pand: “Momenteel bereiken we ongeveer tweehonderd gezinnen.”

Fino Tratsaert (68) was er vanaf de start bij. “Op dinsdag 12 mei 1998 vond onze eerste gespreksavond plaats. We gingen rond de tafel zitten met een groepje van vijftien mensen, zowel met als zonder armoede-ervaring”, vertelt ze. “Er was hier in de buurt wel standaard materiële hulpverlening en voedselbedeling, maar wat ontbrak was een plek waar mensen op verhaal konden komen en elkaar konden ontmoeten. Dat hebben wij toen in handen genomen.”

De groep kwam voor het eerst samen in een cafeetje in de Roeselaarse Noordstraat. Toen heette dat nog Den Engel. Het begon met een ontmoeting per maand, maar al snel groeide dat, op vraag en initiatief van de mensen, uit tot meerdere keren.

Open

“In t’Hope vinden we het belangrijk dat mensen echt met elkaar kunnen praten en ervaringen uitwisselen. Wat mij van in het begin heel erg opviel, was hoe open mensen in armoede praten over hun gevoelens en hun knelpunten benoemen.”

Eén jaar later, in 1999, kreeg ’t Hope haar erkenning als vereniging en koos men resoluut om de werking volgens die criteria verder uit te bouwen.

“We bereiken nu ongeveer tweehonderd gezinnen”

“Wij boden op dat moment een plek aan waar mensen die in armoede en isolement leven toch de stap durfden te zetten om naar buiten te komen in een groep vol lotgenoten”, zegt Fino. “Dat samenkomen maakt mensen sterker en zet hen aan om mee vorm te geven aan de werking. Het blijft ook niet bij praten over hun ervaringen, maar we gaan ermee aan de slag.”

Zo voelde dat ook voor Annya Malfait (59) en Ily Naert (38) aan. “Oorspronkelijk kwam ik naar hier voor de gezelligheid”, vertelt Annya, die nu ook als vrijwilliger fungeert binnen de vereniging. “Want hier wordt er naar ons geluisterd en begrijpen wij elkaar.” Ily deelt die mening: “Voor mij voelt t’Hope als een soort van tweede thuis.”

Vinger aan de pols

In die 25 jaar dat t’Hope actief is, hebben de vrijwilligers al heel wat succesvolle projecten opgezet. Voorzitter Steven Decuypere blikt tevreden terug op enkele ervan: “T’Hope heeft verschillende groepswerkingen, waaronder kinder- en jeugdwerking, maar ook volwassenenwerking, waarbij we aan beleidswerk doen. We gaan het gesprek aan met de ervaringsdeskundigen en leggen drempels bloot, vaak via ontmoetingen. Nu loopt de themawerking ‘Vinger aan de pols’ rond de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg voor kwetsbare mensen.”

Met die activiteiten biedt t’Hope kinderen, jongeren en gezinnen de kans om opnieuw ergens bij te horen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. “We bereiken op dit moment om en bij de tweehonderd gezinnen.”

Verhuizing

Voor t’Hope staan er spannende zaken op de agenda. Het huisje in de Gitsestraat wordt binnenkort ingeruild voor een groter pand. “Het is hier gezellig, maar het wordt te klein voor ons”, zegt Annya. Ook Ily droomt van dat nieuwe pand. “We zijn echt blij dat we naar iets ruimers kunnen trekken, met mooiere en nieuwere infrastructuur”, zeggen ze. “Dan kan onze groep ook verder groeien.”

De 25ste verjaardag van de vzw laten de vrijwilligers niet zomaar voorbijgaan. “Op vrijdag 16 juni organiseren we een avond in CC De Spil om 19.30 uur. In een eerste deel laten we het publiek kennismaken met onze werking, en in een tweede deel bieden we het beklijvend theaterstuk ‘De Kansendans’ aan”, zegt Fino. “Aansluitend genieten we samen van een drankje.”

Meevieren? Schrijf je in via 25jaarthope@gmail.com.