Vzw ’t Schoederkloptje uit Zarren viert twintigjarig bestaan

Welzijnsschakel ’t Schoederkloptje in Zarren blaast nieuw leven in hun krant ’t Schoederbladje. Samen met Ligo, het centrum voor basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek haalden ze hun krantje van onder het stof. Ook na 20 jaar richten ze zich nog steeds tot de kansarmen in de gemeente.

“’t Schoederkloptje is een welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen”, aldus coördinator Sarah Bordon-Soens. “We richten ons tot iedereen in Groot-Kortemark die met kansarmoede geconfronteerd wordt en daar bewust wil rond werken. In april 2001 gingen we van start in de toenmalige zaal De Kring in Zarren. Zowel mensen met als zonder armoede-ervaring kwamen er samen.”

“Dit werd het handelsmerk van de groep: geen onderscheid, maar een houding van respect, openheid en luisterbereidheid. In 2003 werden we een vzw en sloten aan bij het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. In juli 2004 gingen we voor het eerst samen met de kinderen, voor drie dagen op vakantie. In oktober 2014 namen we onze intrek in een eigen huis in de Molenstraat 10 te Zarren, waar we nog steeds gevestigd zijn.”

“Met een groep vrijwilligers bouwen we de organisatie verder uit en werken we aan een beleid tegen sociale uitsluiting, verbetering van de leefsituatie, vertrouwen, kansen en ontspanning voor mensen met armoede-ervaring.”

Computerles

“Een tijdje geleden haalden de leden hun oude krantje ’t Schoederbladje, van onder het stof. Het krantje werd al niet meer gemaakt sinds 2014. Samen met iemand van Ligo, het centrum voor basiseducatie, gingen de opnieuw aan de slag met het krantje.

Zo’n krantje maken is werken aan taal. Onze leden schrijven zelf de artikels en nemen de interviews af. Maar in de eerste plaats is het ook nodig om de basisvaardigheden van de computer aan te leren: teksten opmaken, foto’s toevoegen, informatie opzoeken …

’t Schoederbladje wordt dus gemaakt voor de leden door de leden. Maar ook wie geïnteresseerd is in onze werking kan het krantje lezen. We schrijven over komende en voorbije activiteiten, zoals de viering van ons twintigjarig bestaan. Ligo hielp ons met de heropstart, maar nu kunnen onze leden zelf aan de slag met de volgende edities.”

(JD)