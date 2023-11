Vzw ’t Huzeke uit Emelgem verkoopt heerlijke soep: “We hopen nog beter te doen dan vorig jaar!”

Voor het derde jaar op rij verkoopt vzw ’t Huzeke uit Emelgem soep ten voordele van hun Chiroheem in de Graaf de Montblanclaan. De soep is makkelijk op voorhand te bestellen en wordt helemaal vers bereid door een aantal vrijwilligers. Zij hopen natuurlijk op heel wat bestellingen.

Vzw ’t Huzeke is beheerder van het Emelgemse Chiroheem in de Graaf de Montblanclaan 36/1. “Het heem wordt niet alleen door onze Chiromeisjes gebruikt, maar het is ook een ideale locatie om te huren voor andere jeugdverenigingen”, vertelt Cindy De Weduwe van de vzw. “’t Huzeke werd ingehuldigd in 2014 en is volledig gebouwd door vrijwilligers en sympathisanten van onze Chiro. We konden rekenen op tal van gulle sponsors en de steun van onze stad en de overheid.”

Een gebouw onderhouden vraagt natuurlijk wel wat. “Er zijn jaarlijks een paar mankementen die we moeten verhelpen. Soms moet er al eens wat vernieuwd worden of moeten we extra investeringen doen en het geld dat we daarvoor nodig hebben komt er natuurlijk niet zomaar.”

Verse tomatensoep

De vzw organiseert daarom opnieuw een soepverkoop. “We maken de soep helemaal zelf en dat is altijd wel een leuke bedoening. Het is eens wat anders dan soep maken voor je gezin. We hopen natuurlijk heel veel litertjes te kunnen verkopen”, lacht Cindy. “Dit jaar kozen we opnieuw voor een hele lekkere tomatensoep. Doordat we die vers maken, kan ze na verkoop ook nog even in de diepvries bewaard worden voor een later moment.”

Vorig jaar verkocht de groep niet minder dan 520 liter soep. “Daar waren we uiteraard heel blij om. We hopen dit jaar minstens even goed of zelfs nog wat beter te doen!”, glundert Cindy.

Online bestellen

De soep bestel je online. Je vindt de link via de Facebookpagina van vzw ’t Huzeke. “Een liter heerlijke soep kost slechts 5 euro. Je kan de aangekochte litertjes dan ophalen op zaterdag 25 november tussen 9 en 13 uur in de lokalen van de Chiromeisjes zelf. Een kopje soep op een koude, regenachtige dag doet altijd deugd, dus we hopen heel veel mensen te mogen verwarmen”, besluit Cindy.