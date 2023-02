Vzw Metgezel-WVA uit Veurne rolt de rode loper uit naar inclusief toerisme: “Extra vreugdebrengers welkom”

Met een filmpje over een originele reis door de geschiedenis van het Historisch Stadhuis van Veurne brengen mensen met een beperking en hun begeleiders elke kamer in het oude stadhuis tot leven voor de bezoekers. Dit hartverwarmende initiatief rolt de rode loper uit naar inclusief toerisme.

Mede-initiatiefnemer Yarka Neutens (vzw Metgezel-WVA) legt uit: “Mensen met een beperking – of zeg gerust ‘mensen met mogelijkheden – en hun begeleiders verrassen de bezoekers met dit filmpje. Met zelf ontworpen kleding en een vette knipoog worden kijkers meegetroond naar de tijd van het Historisch Stadhuis. De burgemeester-verteller gunt je zelfs een blik op de 17de eeuw. Toen woonde er de conciërge van de Kasselrij Veurne.”

Tour via tablet

“Bij Visit Veurne kun je vanaf april een tablet ontlenen om deze tour te beleven. Je kunt de filmpjes ook bekijken via een QR-code op je eigen gsm. Voor mensen die de ruimtes liever prikkelarm ontdekken, zijn er foto’s met fijne vraagjes. Nele van vakantiehoeve ‘de Calonne’ ontwikkelde een fotoboek en een belevingstocht om iedereen warm te onthalen in haar vakantieverblijf en kennis te laten maken met de productie van de lekkere Pomanza-producten (aardappelen en sapjes). Tine van kaasboerderij ‘de Moerenaar’ is volop aan de gang met een toegankelijke rondleiding in haar belevingscentrum ’t Oed Koaskot in de Moeren.”

WVA-Metgezel

Bij WVA-Metgezel ben je aan het juiste adres voor vorming en coaching. WVA-Metgezel heeft zelf een uitgebreid vakantie-aanbod in de regio en is ook het juiste adres voor vorming en coaching. “Wij zijn het enthousiaste aanspreekpunt voor samenwerkingen op het vlak van inclusief toerisme en (verstandelijke) toegankelijkheid”, verduidelijken Yarka en Pieter Lonneville. “WVA-Metgezel vzw is een samensmelting van twee vzw’s, werkzaam rond vrije tijd voor mensen met een beperking. In maart 2023 wordt de samenwerking officieel bekrachtigd. Ons actieterrein omhelst de Westhoek en een deel van de Westkust.”

Kinderen kunnen voor vakanties en uitstappen terecht bij Spelewijs en SpeleWest. Voor volwassenen van alle leeftijden, op zoek naar een waardevolle vrijetijdsinvulling is er ook een waaier aan mogelijkheden. Een greep uit het aanbod: fuiven, creativiteit, sporten, op uitstap gaan, koken, wandelen, iets eten of drinken, dieren verzorgen, natuurbeleving, karaoke, reizen in grote of in kleine groepjes … en nog veel meer. Dankzij de samenwerking met andere voorzieningen en organisaties groeit het aanbod zienderogen. Al jaren hebben ze een uitgebreid aanbod in regio Ieper. In Veurne is dienstencentrum De Zonnebloem de uitvalsbasis voor koken en creativiteit. Sinds kort is er ook een maandelijkse zitdag van reisbureau ‘Rap-op-stap’ in dienstencentrum De Zonnebloem Veurne. Daar kunnen mensen met een financiële drempel terecht voor uitstappen en vakanties in Vlaanderen. Dit is een samenwerkingsinitiatief met ‘Iedereen Verdient Vakantie’.

Prachtexemplaren

“WVA-Metgezel zou dit allemaal niet kunnen verwezenlijken zonder een grote groep machtige mensen”, besluiten Yarka en Pieter. “Het zijn weldoeners, vreugdebrengers, onvervangbare, onbetaalbare prachtexemplaren: ‘vrijwilligers’ genoemd. En deze vrijwilligersfamilie verwelkomt met liefde nieuwe leden, zowel voor de activiteiten, de vakanties en de speelpleinwerkingen. Wie wil meegenieten van fijne activiteiten in goed gezelschap en een steentje wil bijdragen, is bij deze uitgenodigd om contact op te nemen!”