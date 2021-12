VZW Lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke verrijkt viswater met 1.000 kg vis

Al was het geen weer om een hond door te jagen, toch tekenden enkele leden van Lijnvissersclub TBM dinsdagnamiddag 28 december present om maar liefst één ton kwaliteitsvis in de viswaters van Ter Borcht te deponeren.

Voorzitter Wim Vancoillie: “Dit jaar doen we een extra inspanning om het visbestand hier op Ter Borcht op te waarderen. Verleden jaar brachten we 600 kg nieuwe vis bij, dit jaar gaan we naar één ton. We hebben 200 kg zeelt, 200 kg karper en 600 kg brasem. Onze trouwe leverancier sedert 45 jaar is Vandeput uit Zonhoven. Met deze operatie is een bedrag gemoeid van 5.200 euro, een investering die we met plezier uitvoeren want de viswaters van Ter Borcht zijn tot in de verre regio gekend om de kwaliteit van zowel het viswater als van het visbestand.” (LB)