VZW Liganta Forto wil geld tanken via Jez! voor boomhut in Heule

Al zo’n drie jaar organiseren Ward Ghekiere (43) en zijn vrouw Goedele Vandamme (41) met hun VZW Liganta Forto iedere vakantie “weerbaarheidskampen” voor telkens een achttiental kinderen. Om het aanbod verder uit te breiden doen Ward en Goedele beroep op Jez! de opvolger van “Rode Neuzen Dag”. Ze mikken op 10.000 euro om een eigen boomhut te knutselen, extra bushcraft materiaal aan te kopen en een zeecontainer om te bouwen tot een speleobox.

Ward Ghekiere werkte zijn ganse leven als opvoeder tot hij zo’n drietal jaar geleden de VZW Liganta Forto boven de doopvont hield. Zijn doel? Kinderen en jongeren zelfzekerder en weerbaarder maken aan de hand van avontuurlijke activiteiten. Het decor? Zijn eigen achtertuin in de Pachthofstraat.

“Ik deed mijn job als opvoeder heel erg graag, maar ik kon me niet langer volledig vinden in de visie hoe er met kinderen omgegaan werd. Daarom heb ik VZW Liganta Forto opgericht,” zegt Ward. Elke vakantie komen week-in-week uit zo’n achttien kinderen langs voor een weerbaarheidskamp. “En dat zijn vaak jongeren met autisme, ADD of HSP. Kinderen die zich niet altijd thuis voelen in de maatschappij. Wij leren hen stevig in hun schoenen staan en zelfzeker te worden door avontuurlijke activiteiten”, dixit Ward. In de drie jaar kwamen er al zo’n 400 kinderen langs voor de weerbaarheidskamp. De kampen vormen het gros van het aanbod, maar daarnaast organiseert Ward ook nog teambuildings en studiedagen voor jongeren en volwassenen.

Via Jez!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, willen ze bij VZW Liganta Forto hun infrastructuur en materiaal wat verder opwaarderen. “We willen graag in totaal 10.000 euro ophalen, het maximumbedrag is 25.000 euro”, klinkt het. De inzamelactie kreeg de toepasselijke naam Building Dreams. Mensen kunnen doneren via de site van Jez!, maar Goedele en Ward gaan zelf ook nog de straat op om geld in te zamelen. (JF)

Doneren aan Liganta Forto en Jez! kan via https://actie.jezofficial.be/nl-NL/liganta-forto-vzw