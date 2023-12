Vzw Koekegoed stelt twee winterprojecten voor: “Wereldlichtjesdag en winterbarbecue in één weekend”

De vzw Koekegoed organiseert een hartverwarmend weekend met een winterse barbecue en Wereldlichtjesdag. “De opbrengst van dit weekend gaat integraal naar Praatpunt De Wasbeer. Een laagdrempelig fysiek ontmoetingshuis voor mensen met psychische problemen in Koekelare.”

De vzw Koekegoed biedt laagdrempelige hulp, begeleiding en een luisterend oor aan mensen met psychische kwetsbaarheid. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met (ervarings)deskundigen. Het idee voor Koekegoed ontstond in 2016. Er werd toen een winterfestival georganiseerd met als doel de aandacht te vestigen op de nood aan meldpunten voor jongeren met psychische problemen en zelfmoordgedachten. Kris Defraeye (voorzitter) en Katrien Patteeuw (bestuurslid) beslisten om een vzw op te richten met de missie om jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen te helpen. De vereniging bestaat officieel sinds april 2018. In datzelfde jaar werd Koekegoed ook erkend als goed doel door de Koning Boudewijnstichting.

“Koekegoed vzw is verheugd om zijn winterprojecten voor te stellen. Het gaat om twee evenementen die gebundeld worden in één hartverwarmend weekend, namelijk zaterdag 9 en zondag 10 december”, blikt voorzitter Kris Defraeye vooruit.

Op zaterdag 9 december start het Koekegoed-weekend met een winterbarbecue in De Balluchon in Koekelare. “Dit winters eetfestijn wordt een echte luxebarbecue met keuze uit liefst zeven stukken vlees à volonté, aangevuld met groentjes en frietjes. Aansluitend na de barbecue voorzien we een live optreden van Het Archief, pure nostalgie met Nederlandstalige rock en pop.”

De deuren gaan open om 18 uur. Tickets (20 euro voor een volwassene en 15 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar) zijn verkrijgbaar bij Café Molenhof, Café De Kletsekop en Kafé Lokal De Blaaspijp of online via de facebookpagina van de ‘Winter BBQ’.

Lichtjesgolf

Op zondag 10 december is het Wereldlichtjesdag. Een traditie die al teruggaat sinds 1997. “We helpen mee aan de Wereldlichtjesdag. We starten om 18.30 uur samen aan De Balluchon voor een serene lichtjeswandeling door Koekelare. Op deze dag komen over heel de wereld mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en om 19 uur steken zij een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet”, vervolgt de voorzitter.

